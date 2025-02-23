美擬對陸造船、海事設限制措施 陸商務部：捍衛合法權益

為重振美國造船能力，美國總統川普政府21日提議，向大陸製商船收費。對此，大陸商務部23日回應稱，中方反覆申明對301調查看法，要求美方停止將美國內產業發展問題甩鍋到中方頭上，但美方仍一意孤行。美方提出的徵收港口費等擬議限制措施損人害己，敦促美方尊重事實和多邊規則，停止錯誤做法。中方將採取必要手段捍衛自身合法權益。

據大陸商務部網站23日消息，商務部發言人發出「就美對我（大陸）海事、物流、造船等領域宣布擬議限制措施答記者問」新聞稿。發言人在文中表示，中方注意到有關情況。2024年3月以來，中美雙方已就美對華海事、物流及造船業相關調查展開多輪溝通。

該名發言人表示，中方反覆申明對301調查看法，並提供中方立場非文件，要求美方回歸理性客觀，停止將美國內產業發展問題甩鍋到中方頭上。「但遺憾的是，美方還是一意孤行，在錯誤的道路上越走越遠。」

發言人續稱，此前美對陸加徵301關稅，已被世貿組織專家小組裁定違反世貿規則，受到許多世貿組織成員反對。美方出於國內政治需要，濫用301調查手段，是對多邊貿易體制的進一步破壞。

該發言人強調，美方提出的徵收港口費等擬議限制措施，損人害己，不僅無法振興美國造船業，反而會提高與美國相關航運路線運輸成本，增加美國國內通膨壓力，降低美國商品全球競爭力，損害美國港口、碼頭運營商和工人的利益，美國內對此也有很大反對聲音。有關國家和組織也對美方調查表示反對和不滿。

此外，發言人並呼籲，中方敦促美方尊重事實和多邊規則，停止錯誤做法。中方將密切關注美方動向，並採取必要手段捍衛自身合法權益。

彭博資訊報導，美國川普政府21日提議，對使用中國大陸製造的商船收費，並強制一定比率的美國產品，必須使用美製船舶運輸，稱此舉將有助抗衡中國的海事霸權、重振美國的造船能力。美國貿易代表署提議徵收些服務費，包含對進入美國港口的陸製船舶，徵收多達100萬美元的稅款。

川普政府同時提議，初期至少1%出口美國產品的海運商船，須為美國籍、且由美國業者營運，此後逐步增加比率，在7年後達到15%，最終也將包含船舶須由美國打造的規定。據了解，該提議將依1974年貿易法（Trade Act of 1974）的301條款執行，還須經公眾評議，預定在下個月舉行公聽會。

另，上海廣播電視旗下網路媒體「看看新聞」1月提到，大陸工業與資訊化部發布大陸2024年全年造船業最新數據，大陸造船業三大指標：造船完工量、新接訂單量、手持訂單量，繼續穩步增長，連續15年全球第一。