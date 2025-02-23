關稅力道再加大？ 彭博：美促墨西哥對陸產品徵收關稅
美國總統川普自1月20日上任以來動作頻頻，持續對中國大陸揮出「關稅大棒」。彭博引述知情人士表示，美國政府近日告訴墨西哥官員，對川普威脅將徵收關稅一事，只要墨西哥對中國大陸進口產品徵收關稅就能避開。
報導引述不具名知情人士稱，包括美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在內的美國官員，於當地時間20日在美國華盛頓，與墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）等墨西哥代表團成員會面時，傳達此一消息。美國貿易代表候選人葛里爾（Jamieson Greer）和白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）也出席這場活動。
上述知情人士還表示，墨西哥在會議上並沒有做出任何涉及到中國的承諾，而會議最終達成協議，即墨美兩國將成立一個工作組，繼續探討貿易和關稅問題。截至目前，美國商務部和美國貿易代表辦公室，以及墨西哥外交部和經濟部均未回應置評請求。白宮也沒有回應置評請求。
據新加坡《聯合早報》報導，川普要求墨西哥和加拿大加大力度，限制移民和芬太尼流入美國，否則將面對25%關稅措施。而白宮原定2月1日實施上述措施，但目前已將此延遲1個月。同時，美國亦對所有來自大陸的進口產品徵收了10%額外關稅。
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）加大應對中國大陸低價進口商品的力度，目的除了是要支持國內產業之外，也是要安撫美國政府。川普政府曾威脅對北美貿易伙伴徵收25%關稅。
此前，針對川普提及可能與大陸談成新的貿易協議，大陸外交部近日表示，貿易戰、關稅戰沒有贏家，雙方應透過平等和相互尊重的對話與協商解決各自關切的問題。
大陸商務部則說，敦促美方不要動輒揮舞「關稅大棒」，把關稅作為工具，四處搞脅迫。美方認為自己在國際貿易中吃了虧，要透過所謂「對等關稅」，提高對所有貿易夥伴的關稅。這種做法既有違世貿組織規則，也無視多邊貿易體制過去近80年談判達成的利益平衡結果，以及美國長期以來從國際貿易中獲得大量利益的事實，是典型的單邊主義、保護主義。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言