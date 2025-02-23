點名低空經濟！ 陸國安部：潛藏國家安全隱患

大陸近年持續加強各領域上的國家安全管控，大陸國安部23日於微信公眾號發布文章表示，低空經濟在政策引導和技術創新的雙重推動下，正快速崛起成為人民幣兆級的產業新賽道，同時成為下一個產業風口。然而，隨低空經濟快速發展，一些如數據安全、資訊竊密風險、公共安全等國安隱憂也值得警惕，加以關注。

大陸國安部在文中提到，作為新質生產力的典型代表之一，低空經濟正快速崛起成為人民幣兆級的產業新賽道。2024年，低空經濟首次寫入政府工作報告，中共的二十屆三中全會也專門提到發展低空經濟，同時多地紛紛爭做「天空之城」，為低空經濟發展激活動力。而eVTOL（電動垂直起降飛行器）的出現與無人系統、無人駕駛、晶片等多個領域技術的蓬勃發展，為低空經濟發展注入強大動力，低空經濟蓄勢起飛。

然而，文章警示，作為新興產業，低空經濟提升空間維度、解鎖空域資源，成為下個產業風口，但隨著低空經濟的快速發展，一些國家安全隱憂也值得警惕，需要在規劃設計、建造營運等方面加以關注。

大陸國安部列出3種國安隱憂型態。首先是數據安全隱患，低空產業是一個綜合性領域，其數據類型繁多且複雜。低空飛行器生產、飛行的各個階段，會產生、蒐集大量的敏感數據訊息，特別是在數據傳輸、存儲和處理過程中可能會面臨數據隱私洩露、數據篡改、數據損壞等諸多風險，需妥善管理。

再來是資訊竊密風險。近年來，低空飛行器擅闖敏感區域、違法拍攝涉密場所的新聞屢見不鮮。由於體積小、飛行高度低、速度慢，主要以塑膠等非金屬材料製造，不易被雷達裝置探測、追蹤。若搭載高解析度相機，則有可能在未經允許的情況下進行遠距離拍攝、錄影、傳輸，造成失洩密隱患。別有用心的人甚至可能利用無人機遠端侵入電子設備及通訊、電腦網路竊取資訊。

最後是公共安全隱憂。由於成本低廉、操作簡單、追蹤困難，低空飛行器「黑飛」、「亂飛」時有發生。無序穿梭的低空飛行器可能在重大活動場所、人潮聚集地擾亂公共場所秩序，也可能引發對公共安全的次生危害。

大陸國安部還在文中重申，「國家安全，人人有責」。低空經濟的起飛離不開安全的保障，需要各方共同努力，築牢低空經濟發展的安全屏障。發展低空經濟也需優化低空飛行相關安全責任體系，科學合理劃分低空飛行空域，利用先進技術手段建構高效的空域動態管理機制，完善緊急處置機制，保障飛行安全。從事低空飛行及相關活動的單位和個人，應加強技術防範，實際維護資料的完整性、安全性、保密性和可用性。