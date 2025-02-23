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陸副總理 視訊美財長…北京態度 陸媒：打，奉陪到底

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

中國大陸副總理何立峰廿一日與美國財長貝森特首度視訊通話，就雙方經濟領域重要問題深入交換意見，中方也就近期美國加徵關稅等表達嚴正關切。中共官媒廿二日總結北京態度，即「談，大門敞開。打，奉陪到底」。

何、貝兩人視訊通話是川普第二任上台以來，美中經濟領域高官間進行的首次通話。央視旗下「玉淵譚天」廿二日發文寫道，雙方通稿顯示，兩國經濟領域的高層互動還會持續進行。文章並透露近期中國一些經貿部門負責人也向美方新任經貿高層官員發出履新賀信，也得到美方積極回應。

文章並認為，後期若中美開啟正式談判，美方間歇性揮舞關稅大棒「仍是大概率事件」。這次通話「中方想必進一步闡明原則立場。美方後續若還有其他行動，中方必定會採取堅決措施維護自身利益」，文章以「談，大門敞開。打，奉陪到底」，總結北京態度。

另一官媒環球時報廿二日也在社評寫道，川普政府上台滿月，中美關係度過相對溫和與謹慎的開局。但近日美國國務院官網刪除「不支持台獨」，修改「美中關係事實清單」的經濟關係等部分，在在「引發大家對美國在台灣問題上立場倒退的質疑，也使世界擔憂可能加劇全球貿易緊張」。

美中關係 美國

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