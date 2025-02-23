陸地方政府 搶攻AI、機器人

大陸全國兩會將於三月初召開，除了外界關注的全年ＧＤＰ增速目標外，發展新質生產力已成為新一輪地方錦標賽。從此前地方兩會釋出的具體部署來看，人工智慧、機器人和生物製造成為各地爭相布局的熱門產業。

高盛近期發布報告指出，北京當局預計將會在全國兩會期間披露更多刺激消費政策細節，預計政策層面會對高科技製造業、房地產行業及民營企業維持支持態度。

信達證券、申萬宏源證券經濟學家們表示，此前地方兩會中，各地普遍提到改造提升傳統產業，鞏固壯大優勢產業，前瞻布局未來產業。從各地對新質生產力和現代化產業體系的具體部署來看，人工智慧、機器人和生物製造成為各地爭相布局的熱門產業。

大陸卅一個省市區中，廿九個地區在政府工作報告中對人工智慧作出重點部署，僅海南和西藏除外。

十四個地區對機器人作出重點部署。其中，北京提出重點培育人形機器人等廿個未來產業，同時提出創辦世界人形機器人運動會。廣東提出深化重點領域「機器人+」應用。

除人工智慧和機器人外，另一個熱門領域是生物製造，卅個地區對生物製造作出重點部署。其中，天津提出爭創生物製造國家級製造業中試平台，上海提出全鏈條加速生物醫藥產業創新發展，海南提出實施生物製造產業高品質發展行動。

各地政府對服務消費非常重視。年初以來，資本市場對消費領域的關注主要在於消費品「以舊換新」政策。從各地兩會內容看，消費品補貼範圍主要覆蓋汽車、家居、數位產品等領域，未有進一步擴展。

大陸各券商經濟學家們指出，除消費品「以舊換新」外，促消費還有另一個重點在於服務消費（包括文旅、健康、體育、養老、托幼、家政、數位、綠色等）。卅一個地區均在政府工作報告中對擴大服務消費作出部署。表明服務消費可能是接下來促消費的重點所在，有望成為消費領域新的增長點。