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武漢研究所 發現新冠狀病毒

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導

香港南華早報和路透廿一日引述國際科學期刊「細胞」發布的新研究報導，中國大陸冠狀病毒專家石正麗等學者，最近在蝙蝠身上發現一種新的冠狀病毒，利用與ＣＯＶＩＤ-１９新冠病毒相同的細胞表面蛋白進入人體細胞。

前述研究由中國科學院武漢病毒研究所、武漢大學、石正麗現在所屬的廣州實驗室等幾個機構研究人員發表。該種新病毒名為「HKU5-CoV-2」，與引發ＣＯＶＩＤ-１９的「SARS-CoV-2」病毒一樣含有「弗林蛋白酶切割位置」特徵，有助其透過人類和其他哺乳類動物體內的「ACE2」受體蛋白進入細胞。

實驗室結果顯示，HKU5-CoV-2在試管模擬進入人類腸道和呼吸道的模型中，均顯示能感染含高濃度ACE2的人體細胞。但該研究也指，比起SARS-CoV-2，HKU5-CoV-2與人類ACE2的結合親和性明顯較低，且在適應人體上，該病毒也有其他較不利的因素，暗示不應誇大其在人類群體中出現的風險。

該種新病毒目前只是在實驗室發現，尚未在人體檢測到，研究人員也已發現針對HKU5-CoV-2的單株抗體和抗病毒藥物。

美國明尼蘇達大學傳染病專家歐斯特荷姆也說，該研究報告掀起的疫情疑慮反應「過度」；相較二○一九年，現在群眾對嚴重急性呼吸道症候群的類似病毒已有大量免疫力，可能降低大流行的風險。

領導該研究的病毒學家石正麗號稱「蝙蝠女俠」。二○一九年武漢爆發新冠疫情後，石正麗一度受訪說曾懷疑ＣＯＶＩＤ-１９病毒是從她的實驗室流出，但後來澄清發現事實並非如此。

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