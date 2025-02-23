陸艦赴澳洲演習 陸專家：應讓國際習慣

解放軍海軍遵義艦編隊最近航行至澳洲東部水域，並在當地水域進行實彈射擊。澳洲外長黃英賢於南非會晤大陸外長王毅，並就此尋求中國大陸的解釋。

澳洲廣播公司近日報導，共軍五五型萬噸飛彈驅逐艦遵義艦、五四Ａ型飛彈護衛艦衡陽艦和遠洋綜合補給艦微山湖艦出沒於澳洲東部沿岸的國際水域，周四航至雪梨以東一五○浬（約二七八公里）海域，其後據信在該地區進行實彈演習，澳洲空中交通管制員發出了正式警告，促使數架國際航班改道。

澳洲表示，中方船艦廿一日口頭警告會有實彈演習，在澳紐之間的塔斯曼海上空飛行的商務飛機收到了通知。澳洲國防部長馬勒斯數小時後說，「這讓飛機非常不安」，機師必須改變航線。馬勒斯說，中國遵守國際法，但未依循最佳做法，提早十二小時到廿四小時通知，澳洲政府已向北京當局提出未提早通知的問題。

法新社廿二日報導，紐西蘭國防部長辦公室在聲明中說，一艘紐西蘭海軍巡防艦「觀察到從遵義號主砲發射實彈」。

澳洲外長黃英賢當地時間廿一日於南非與中共政治局委員兼外長王毅會晤，黃英賢在社群平台「Ｘ」指出，她提出澳洲對「安全和專業軍事行為」、領事案件、人權等問題的期望，也尋求針對共艦未事先通知就進行實彈演習的解釋。但大陸外交部的通稿並沒有提到雙方觸及軍事議題，僅強調王毅表示中澳關係止跌回穩受到兩國各界歡迎，他也讚賞澳方多次重申恪守一個中國原則。

最近中澳關係出現磨擦。中方指控澳洲空軍一架Ｐ八Ａ反潛巡邏機二月十三日關閉應答機，以「繞飛領空界線」的戰術試圖進入南海西沙群島領空，後被空軍殲十六戰機以貼臉方式釋放干擾彈驅逐，沒多久共軍遵義艦編隊就航行至澳洲東岸，並展開實彈射擊。

中共官媒環球時報則援引大陸軍事專家張軍社表示，一些國家對美國海軍長年累月在其附近海域航行「習以為常」，但對中共海軍在這些海域的正常航行「仍不太適應」。

張軍社說，中共海軍「應更多走向遠海，進行各種訓練活動，讓國際社會逐漸習慣」，