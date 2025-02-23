中國商務部批評美國優先投資備忘錄 影響正常經貿

美國總統川普簽署「美國優先投資政策」備忘錄。中國商務部發言人今天晚上表示，美國的做法嚴重影響兩國企業正常經貿合作，會密切關注美方動向，並採取必要手段捍衛自身合法權益。

川普簽署的「美國優先投資政策」（America FirstInvestment Policy）備忘錄，包括指示美國外來投資審查委員會（CFIUS）限縮中國在戰略領域的投資。

中國商務部今天晚上以不具名發言人答記者問名義，作出回應。

據中國商務部發布，有記者提問，白宮網站於美東時間21日發布「美國優先投資政策」備忘錄，宣布將調整美國投資政策，重點進一步限制與中國的雙向投資，請問商務部對此有何回應。

中國商務部發言人表示，中方注意到有關情況，美方做法是泛化國家安全概念，具有歧視性，是典型的非市場做法，嚴重影響兩國企業正常經貿合作。

發言人表示，在中國赴美投資方面，美針對中國投資加嚴安全審查，將嚴重打擊中國企業對美投資信心。希望美方為中國企業赴美投資提供公平、透明、穩定、可預期的營商環境。

在美對中投資方面，美方將進一步採取更多限制措施，這是非常不合理。有關措施一旦落地，會進一步扭曲兩國投資往來，對美自身也沒有好處。很多美國商協會和企業已經提出，美對中國投資限制將導致美國企業將中國市場讓給其他競爭對手。

發言人表示，中方敦促美方遵守國際投資貿易規則，尊重市場經濟規律，停止將經貿問題政治化、武器化。中方將密切關注美方動向，並採取必要手段捍衛自身合法權益。