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南海爭議頻傳 大陸與東協重申加快磋商「南海行為準則」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸與東協各國21日於雅加達召開落實《南海各方行為宣言》第廿三次高官會。圖／取自東協官網
大陸與東協各國21日於雅加達召開落實《南海各方行為宣言》第廿三次高官會。圖／取自東協官網

南海爭議近期頻頻成為新聞焦點，除了軍事上的航行、驅離，外交工作也仍持續進展。大陸與東協各國日前召開今年首場「落實南海各方行為宣言高官會」，各方仍表示支持加強對話，保持克制，妥處分歧，增進互信，維護海上局勢穩定，並將加快磋商進程，爭取早日達成「南海行為準則」。

據大陸外交部消息，21日大陸和東協國家在印尼雅加達舉行落實《南海各方行為宣言》第23次高官會，大陸外交部邊海司司長洪亮與馬來西亞外交部秘書長阿姆蘭共同主持會議。

消息指，大陸和東協國家「一致認為維護南海和平穩定具有重要意義，支持加強對話，保持克制，妥處分歧，增進互信，維護海上局勢穩定」。各方同意繼續全面有效落實《宣言》，深化海洋環保、科研、搜救、執法等領域合作。同時，各方充分肯定「南海行為準則」磋商取得的積極進展，同意做好下階段規劃設計，「加快磋商進程，爭取早日達成『準則』」。

東協指出，這次會議是今年計劃舉行的幾次高官會中的第一場。參加高官會的菲律賓外交部副部長拉扎羅則在社群平台「X」貼文表示，會議上就「南海行為準則」磋商取得重大進展進行了開放、建設性的交換意見。

公開資料顯示，「南海行為準則」2018年形成單一磋商文本草案，隔年各方完成第一輪審讀，啟動第二輪審讀，但直到2023年7月才完成第二輪審讀，同年10月啟動第三輪審讀。

另據越通社，越南政府發布「越南北部灣領海基線的聲明」，越方指其是按照《聯合國海洋法公約》和越南與大陸於2000年簽署的《中越北部灣劃界協定》來確定越南海域界線和範圍。美國之音指出，此舉被視為是對大陸去年宣布北部灣基線作出的回應。

南海 外交部 東協 越南

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