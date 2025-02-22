香港支聯會被控違國安法案 被告何俊仁可能改認罪

據港媒報導，已解散的香港支聯會、該會前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控違反國安法中「煽動顛覆國家政權罪」案件，延後至今年11月開審。據辯方律師表示，何俊仁有可能改為認罪。

綜合明報及香港01報導，香港高等法院21日就案件進行開審前覆核，代表何俊仁的大律師表示，何俊仁有可能改為認罪。法官要求辯方之後書面通知法庭，確認何俊仁的答辯方向。

支聯會一案原定今年5月6日開審，基於法官需處理其他案件，支聯會一案延至今年11月開審。

報導形容，73歲的何俊仁在法庭上一直面無表情。

支聯會、李卓人、何俊仁及鄒幸彤於2021年9月被控違反國安法中的「煽動顛覆國家政權罪」，3人被還押超過1000日。