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香港支聯會被控違國安法案 被告何俊仁可能改認罪

中央社／ 台北22日電
圖為何俊仁抵達西九龍裁判法院。圖／中新社
圖為何俊仁抵達西九龍裁判法院。圖／中新社

據港媒報導，已解散的香港支聯會、該會前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控違反國安法中「煽動顛覆國家政權罪」案件，延後至今年11月開審。據辯方律師表示，何俊仁有可能改為認罪。

綜合明報及香港01報導，香港高等法院21日就案件進行開審前覆核，代表何俊仁的大律師表示，何俊仁有可能改為認罪。法官要求辯方之後書面通知法庭，確認何俊仁的答辯方向。

支聯會一案原定今年5月6日開審，基於法官需處理其他案件，支聯會一案延至今年11月開審。

報導形容，73歲的何俊仁在法庭上一直面無表情。

支聯會、李卓人、何俊仁及鄒幸彤於2021年9月被控違反國安法中的「煽動顛覆國家政權罪」，3人被還押超過1000日。

國安法 律師 香港

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