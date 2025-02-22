香港民主黨面臨解散 前主席驚呼「天下奇案」憂其他組織步後塵

2019年後香港政治環境巨變，曾是香港議會第一大黨、立場相對溫和的民主黨也面臨解散，前主席劉慧卿直言，「如果一國兩制都容不下民主黨，這是很大的訊息」。她憂慮其他僅餘的組織也會步民主黨後塵。

成立於1994年的香港民主黨，曾是議會第一大黨，又曾與北京關係一度破冰，與中聯辦就香港政制改革方案達成共識，也因此引發黨內分裂和社會爭議。後來香港本土思潮崛起，不少新組織成立，民主黨一度在選舉中失利。

2019年香港爆發反修例運動，2020年實施國安法，2021年港府「完善」選舉制度後，民主黨絕跡於議會。4名民主黨成員因泛民主派初選案被控反國安法，罪名成立被判囚。

去年12月民主黨才進行領導層改選，相隔約2個月突然步向解散，劉慧卿接受中央社電話訪問時說，她也感到很突然，如果因財政問題，或改選領導層時沒有人參選，就可能要解散，但當時並沒有這方面的討論，「所以這是天下奇案」。

政圈則盛傳民主黨是收到有風險要解散的訊息，主席羅健熙沒有透露具體觸發解散的原因。

劉慧卿直言，「如果一國兩制都容不下民主黨，這是很大的訊息」。她憂慮其他仍然存在的組織，都可能要自己解散。

香港實施國安法後，不少公民組織及政黨解散，包括舉辦七一遊行的民陣、舉辦六四燭光晚會的支聯會，以及公民黨等。目前僅餘的政黨包括社民連，前主席梁國雄也因初選案被判囚。

外界有聲音認為，在今時今日的香港，政黨可發揮的空間非常少，或許是時候光榮引退。

不過，劉慧卿並不同意，認為民主黨可以繼續發聲，「雖然被邊緣化不可以參選議會，但黨友一直繼續工作，服務社區，有市民求助無門，很想找民主黨幫忙」。

回顧在民主黨多年的路，劉慧卿提到2010年步入中聯辦商討政改方案的事件。

當年公民黨及社民連發動「五區公投」爭取盡快實現真普選及廢除功能組別，民主黨沒有參與。時任主席何俊仁、副主席劉慧卿、資深黨員張文光，走進中聯辦與時任副主任李剛會面，就政改方案達成共識，增加了直選議席，最終政改方案在民主黨支持下在立法會獲得通過。事件引起部分黨員不滿，有黨員退黨，社會也有不少聲音批評民主黨。

劉慧卿說，「最錯不是支持那個方案，而是走進中聯辦，很多香港人不喜歡那個地方。但你叫我回頭看，我都是支持走前一步，有些事不可以一步登天。以往每次港人要求普選，中國大陸說沒有，就完了，每次都是這樣。突然有一個走前一步的方案，當然要，我不覺得有錯。後來有人喜歡有人不喜歡，都沒辦法」。

劉慧卿說，後來民主黨被其他組織攻擊，她也於2016年退下來。

對於民主黨多年來的起起跌跌，劉慧卿表示，這是很自然的事，有時多些人支持，有時少些人支持，期間也有新組織出現會分散選舉票源，這些也要接受，「要想怎樣做好些，票在市民手上，有本事就去爭取。」

劉慧卿是香港首位直選產生的立法會女議員，自1991年起連續參加過7屆立法會（香港主權移交前稱為立法局）地區直選未輸過。迄今仍有外國媒體找她評論香港時事，她也有主持網路節目。

劉慧卿說會繼續原來的工作，對於會不會移民，她直截了當地說：「無」。她說，「也不會說永遠不會，英文叫never say never，但我今天還在，我們這麼多人被囚，我常去探視他們，到法庭聽審」。