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陸客重啟來台旅遊 堅持先經「小兩會」協商！陸委會副主委解釋疑慮

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會副主委沈有忠日前在一場台中舉行的座談會上指出陸客來台觀光中斷多年，在推動恢復的過程中，政府與旅遊業者都不能忽視兩岸形勢改變的客觀事實，包括開放陸客可能帶來國內旅遊品質低落、環境髒亂等問題。圖為沈有忠先前在陸委會記者會上亮相。記者許正宏／攝影
陸委會副主委沈有忠日前在一場台中舉行的座談會上指出陸客來台觀光中斷多年，在推動恢復的過程中，政府與旅遊業者都不能忽視兩岸形勢改變的客觀事實，包括開放陸客可能帶來國內旅遊品質低落、環境髒亂等問題。圖為沈有忠先前在陸委會記者會上亮相。記者許正宏／攝影

大陸文旅部農曆年前宣布將開放上海、福建團客來台灣本島，不過我方政府強調需要先經小兩會協商，至今連踩線團都無法入境，陸委會副主委沈有忠近日則強調，堅持先經「小兩會」協商的原因，如業者擔心是否會「說斷就斷」、一條龍、低團費，及開放陸客可能帶來「國內旅遊品質低落、環境髒亂」等問題。

沈有忠2月21日出席於東海大學舉行的「兩岸觀光重啟的機會與挑戰」座談會，活動由「亞洲政經與和平交流協會」主辦，陸委會22日發布新聞稿表示，沈有忠在座談會中指出，政府了解業者對恢復兩岸觀光交流的殷切期盼，對於政府提出，恢復兩岸觀光應由「小兩會」針對具體問題先溝通、再實施，有很多不同看法。

但他強調，陸客來台觀光中斷多年，在推動恢復的過程中，政府與旅遊業者都不能忽視兩岸形勢改變的客觀事實，包括中共軍機艦擾台、陸方推出「懲獨22條」等，也應該「借鑑過去陸客來台觀光1.0的不好經驗」。

他指，業者擔心恢復陸客來台觀光後是否會「說斷就斷」、一條龍、低團費，陸方指定分配等，及開放陸客可能帶來國內旅遊品質低落、環境髒亂等問題，應把握這次重新開始契機，不要重蹈覆轍，經由「小兩會」的溝通、把關，國人才能「放心」。

此外，新聞稿提到，有學者提出，陸方提出恢復福建及上海陸客團來台，「具有政治統戰思維，政府要妥為因應」；兩岸觀光重啟不僅涉及經濟利益，還需考量商業風險及國家安全。

公開資料顯示，這是近期我方政府兩岸事務高階官員首次就陸客重啟來台本島，提出「環境髒亂」的疑慮。

日前陸委會參事林佩君曾表示，對陸客來台議題，「我們有明察暗訪非常多的業者跟民眾的需求」，她強調，業者希望能夠穩定做生意，如果像過去一樣說就停就停、說斷就斷，投資就會血本無歸。此外業者其實會擔心大陸採取一些利益分配額度的方式。「一般民眾也都非常擔心」，陸客來台觀光之後，我們過去記憶猶新的狀況會不會再發生？也就是熱門的觀光景點，「好多遊客、價格也抬高了、品質也稍微受到影響」。「在這些問題沒有得到解決之前，我們其實是要停、看、聽一下」。

據東海大學政治學系官網，上述座談會，出席者包含沈有忠（同時也是東海大學政治學系教授）、東海大學政治學系系主任張峻豪、台灣區觀光協會聯合會副總會長林吉財、玖龍旅行社副總經理高瑞祥、台灣地方特色產業股份有限公司總經理林忠伸、東海大學國際學院副教授張亦騏、東海大學中國大陸暨區域發言研究中心主持人林子立。

兩會 東海大學 陸委會 陸客

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