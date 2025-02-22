陸客重啟來台旅遊 堅持先經「小兩會」協商！陸委會副主委解釋疑慮

大陸文旅部農曆年前宣布將開放上海、福建團客來台灣本島，不過我方政府強調需要先經小兩會協商，至今連踩線團都無法入境，陸委會副主委沈有忠近日則強調，堅持先經「小兩會」協商的原因，如業者擔心是否會「說斷就斷」、一條龍、低團費，及開放陸客可能帶來「國內旅遊品質低落、環境髒亂」等問題。

沈有忠2月21日出席於東海大學舉行的「兩岸觀光重啟的機會與挑戰」座談會，活動由「亞洲政經與和平交流協會」主辦，陸委會22日發布新聞稿表示，沈有忠在座談會中指出，政府了解業者對恢復兩岸觀光交流的殷切期盼，對於政府提出，恢復兩岸觀光應由「小兩會」針對具體問題先溝通、再實施，有很多不同看法。

但他強調，陸客來台觀光中斷多年，在推動恢復的過程中，政府與旅遊業者都不能忽視兩岸形勢改變的客觀事實，包括中共軍機艦擾台、陸方推出「懲獨22條」等，也應該「借鑑過去陸客來台觀光1.0的不好經驗」。

他指，業者擔心恢復陸客來台觀光後是否會「說斷就斷」、一條龍、低團費，陸方指定分配等，及開放陸客可能帶來國內旅遊品質低落、環境髒亂等問題，應把握這次重新開始契機，不要重蹈覆轍，經由「小兩會」的溝通、把關，國人才能「放心」。

此外，新聞稿提到，有學者提出，陸方提出恢復福建及上海陸客團來台，「具有政治統戰思維，政府要妥為因應」；兩岸觀光重啟不僅涉及經濟利益，還需考量商業風險及國家安全。

公開資料顯示，這是近期我方政府兩岸事務高階官員首次就陸客重啟來台本島，提出「環境髒亂」的疑慮。

日前陸委會參事林佩君曾表示，對陸客來台議題，「我們有明察暗訪非常多的業者跟民眾的需求」，她強調，業者希望能夠穩定做生意，如果像過去一樣說就停就停、說斷就斷，投資就會血本無歸。此外業者其實會擔心大陸採取一些利益分配額度的方式。「一般民眾也都非常擔心」，陸客來台觀光之後，我們過去記憶猶新的狀況會不會再發生？也就是熱門的觀光景點，「好多遊客、價格也抬高了、品質也稍微受到影響」。「在這些問題沒有得到解決之前，我們其實是要停、看、聽一下」。

據東海大學政治學系官網，上述座談會，出席者包含沈有忠（同時也是東海大學政治學系教授）、東海大學政治學系系主任張峻豪、台灣區觀光協會聯合會副總會長林吉財、玖龍旅行社副總經理高瑞祥、台灣地方特色產業股份有限公司總經理林忠伸、東海大學國際學院副教授張亦騏、東海大學中國大陸暨區域發言研究中心主持人林子立。