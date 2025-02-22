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新冠狀病毒引發市場波動 美傳染病專家回應
武漢病毒研究所、廣州科學院和廣州實驗室近日在蝙蝠身上找到新冠狀病毒，命名為HKU5-CoV-2，引發市場波動，不過美國傳染病學家表示，這項新研究發現的風險被誇大了。
武漢病毒研究所、廣州科學院和廣州實驗室近日在《細胞》期刊發表一項新研究發現，HKU5-CoV-2含有一種蛋白酶，可透過與人類和其他哺乳類動物體內的ACE2蛋白質接收體結合來感染細胞，途徑與COVID-19的SARS-CoV-2病毒相同。
路透報導，當被問及這種新病毒可能導致另一場大流行時，明尼蘇達大學的傳染病專家奧斯特霍爾姆（Dr. Michael Osterholm）表示，對這項研究的反應「被過度渲染了」（overblown）。他指出，相較於2019年，目前人群對類似SARS病毒的免疫力已大幅提高，這可能會降低大流行的風險。
此外，該研究本身也指出，該病毒與人類ACE2受體的結合度明顯低於SARS-CoV-2，而其他對人類適應性不佳的因素也表明，奧斯特霍爾姆表示，「不應誇大其在人體群體中出現的風險」。
彭博21日報導這項最新研究後，輝瑞、莫德納和諾瓦瓦克斯（Novavax）等COVID疫苗製造商的股價都出現波動。
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