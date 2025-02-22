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兩岸觀光開放 陸委會：由小兩會溝通是務實做法

中央社／ 台北22日電

陸委會副主委沈有忠表示，兩岸形勢有客觀改變，加上過往開放陸客來台旅遊有些不好經驗，先經「觀光小兩會溝通把關，民眾才能放心，這也是解決相關問題的有效務實做法。

大陸委員會（陸委會）22日透過新聞稿表示，沈有忠21日出席由亞洲政經與和平交流協會於東海大學舉行的「兩岸觀光重啟的機會與挑戰」座談會，產官學各有代表與會，沈有忠於會上做出上述表示。

沈有忠表示，陸客來台觀光中斷多年，在推動恢復的過程中，政府與旅遊業者都不能忽視兩岸形勢改變的客觀事實，包括中共軍機艦擾台、推出「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（懲獨22條）等。

沈有忠指出，也要借鏡過去開放陸客來台觀光不好經驗，包括「說斷就斷」、「一條龍」、低團費、對岸指定分配等問題，還要顧及陸客來台可能造成國內旅遊品質低落、環境髒亂等問題，應該把握重新開始契機，不要重蹈覆轍。

沈有忠強調，兩岸觀光開放先透過觀光小兩會（台旅會、海旅會）溝通、把關，這樣才能讓國人放心，這也是解決恢復陸客來台觀光與台灣旅行社組團赴陸旅遊等相關問題最為有效、務實的做法。

在座談會上，有學者提到，中國大陸擬恢復福建、上海陸客團來台具有政治統戰思維，政府要妥善因應。兩岸觀光重啟牽涉經濟利益，也要考量商業風險、國家安全，觀光小兩會做為兩岸溝通機制，對於保障業者與消費者權益相當重要。

另有業者提到，國內觀光產業不振，容易使有心人士刻意簡化問題，將問題歸責於陸客未開放。政府除了加強政策說明外，也應積極輔導國內業者與提振國內旅遊；在恢復陸客來台觀光前，設定適當的國際旅客來台目標值，以免民眾將未達標問題與陸客未能來台觀光做連結。

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