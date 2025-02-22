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前湖北省委書記蔣超良落馬 疫情期間曾被免職

中央社／ 台北22日電

中紀委21日通報，14屆全國人大常委會委員、農業與農村委員會副主任委員蔣超良涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。蔣超良曾在疫情爆發的2020年2月被免職湖北省委書記，調任全國人大，當時被認為是「平安落地」。

中國媒體財新網報導，蔣超良曾擔任過湖北省委書記，但在疫情爆發初期被免職，直至一年多後才轉至全國人大任職，外界原本以為這意味著他已平安落地。根據湖北日報報導，2025年1月，他多次公開出席了湖北政協與湖北人大的會議。

報導指出，蔣超良這次被查，可能與他擔任金融幹部期間的問題有關。

昨天晚間，湖北省委常委會召開會議，通報蔣超良涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。會議指出，與會官員表示，堅決擁護黨中央決定，堅決擁護中央紀委國家監委決定。

蔣超良現年67歲，是金融體系出身的中共官員。早期先後任職於中國農業銀行和中國人民銀行，後任湖北省副省長、交通銀行董事長、國家開發銀行行長、中國農業銀行董事長等職。

2014年，蔣超良任吉林省省長，2016年任湖北省委書記。2020年2月，蔣超良卸任湖北省委書記職務。2021年，蔣超良任第13屆全國人大農業與農村委員會副主任委員，2023年任第14屆全國人大常委會委員、農業與農村委員會副主任委員，直到此次被查。

主任 全國人大

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