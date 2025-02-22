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中共再出對台措施 訂285項兩岸共通標準

中央社／ 台北22日電

中國市場監管總局與福建省政府21日召開記者會指出，截至目前為止，已累計頒布兩岸共通標準285項，涉及電子資訊技術、農產品、服務業、新能源等兩岸各具優勢的領域，並吸納40名台灣專家加入標準化技術委員會。

據福州新聞網報導，市場監督管理總局與福建省在21日舉行「共同推進兩岸融合發展示範區建設」專題記者會。會上指出，將持續深化兩岸標準共通，建設完善「兩岸標準共通服務平台」。

會上表示，按照「共同選定、共同研製、共同比對、共同使用」的工作機制，已累計頒布兩岸共通標準285項，涉及電子資訊技術、農產品、服務業、新能源等兩岸各具優勢領域，打造「兩岸標準共通服務平台」，共收集超過29萬份標準資訊，吸納40名台灣專家加入標準化技術委員會。

中國市場監管總局官員舉例，福建以兩岸貿易往來密切的茶領域為突破口，制定「台式烏龍茶」5個系列標準，台灣參與方也在台灣宣傳、培訓，讓兩岸茶農使用共通標準。因此，標準實施第2年後，福建漳平台式烏龍茶產量、產值翻倍成長。

福建省市場監管局副局長王文生表示，下一步將持續深化兩岸標準共通，2025年前建成完善兩岸標準共通資訊和服務平台、福建省WTO／TBT通報諮詢平台和兩岸標準孵化和創新基地；2027年前建成兩岸標準共通展示館、兩岸碳計量公共服務平台和兩岸標準實施驗證基地。

中國市場 福建

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