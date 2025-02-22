快訊

經典賽／中華隊昨狂耗9投！今呂詠臻強制休 南非2人不能上

台灣燈會第2個周末機捷電力異常 機場站旅客摸黑怨聲連連

經典賽／張育成兩分砲媒體注意到了 「前紅襪隊員碰上WBC就不一樣」

王毅見WTO秘書長：當前保護主義盛行 但經濟全球化大勢不可逆轉

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
世界貿易組織秘書長伊維拉。 新華社
世界貿易組織秘書長伊維拉。 新華社

據大陸外交部網站，當地時間2月21日，大陸外交部長王毅在約翰尼斯堡出席二十國集團外長會期間同世界貿易組織（WTO）秘書長伊維拉交流。王毅表示，中國堅定支持以聯合國為核心的國際體系，及以世界貿易組織為核心的自由貿易體制。當前單邊主義、保護主義盛行，但經濟全球化大勢不可逆轉。

在美國總統川普對全球啟動關稅戰，包括對中國大陸加徵10%關稅後，王毅的這一番言詞無疑指向美國，並認定保護主義無法改變全球化的潮流。

王毅表示，中國是聯合國創始會員國，是現行國際秩序的堅定維護者。我們實踐真正的多邊主義，堅定支持以聯合國為核心的國際體系，以世界貿易組織為核心的自由貿易體制。當前單邊主義、保護主義盛行，但經濟全球化大勢不可逆轉。各方應共同促進貿易自由化、便利化，推動全球經濟加速復甦。

王毅說，中國將持續支持秘書長女士推動世貿組織改革，並傾聽全球南方國家呼聲，順應時代進步潮流。中國堅持自身作為發展中國家的定位，但從不迴避國際責任，我們將繼續履行應盡義務，展現大國擔當。

伊維拉表示，在世界亂局中，中國朝著正確方向邁進，提前實現聯合國減貧目標，工業化快速推進，教育成果令人矚目。中國的成功為廣大發展中國家樹立了樣板、提供了借鏡。世貿組織高度讚賞中方秉持對話協商原則，以成熟理性方式透過多邊機制解決貿易爭端，希望在推動世貿組織改革中繼續得到中方有力支持。

王毅 聯合國

延伸閱讀

G20外長會…美國盟邦挺澤倫斯基 但川普作法獲大陸支持

王毅G20外長會上談烏克蘭問題：和談總比打仗好

王毅會見烏克蘭外長 盼各方都能接受和平協議

捷克外長會晤王毅 重申對台經貿文化與科技合作

相關新聞

王毅見WTO秘書長：當前保護主義盛行 但經濟全球化大勢不可逆轉

據大陸外交部網站，當地時間2月21日，大陸外交部長王毅在約翰尼斯堡出席二十國集團外長會期間同世界貿易組織（WTO）秘書長...

敘利亞新總統夏拉首次會見中國大使 中國曾誓言支持被他推翻的阿塞德

據路透社消息，敘利亞國家媒體周五報導，敘利亞新總統夏拉會見了中國駐大馬士革大使，這是自去年 12 月推翻巴沙爾·阿薩德政...

何立峰與貝森特首次通話 互對加徵關稅、禁毒等表達嚴重關切

據新華社報導，2月21日，中美經貿中方牽頭人、大陸國務院副總理何立峰應約與美國財政部部長貝森特舉行視訊通話，中方就近期美...

當吃糖不再是過年標配 「糖果巨人」徐福記拚轉型求生

你有多久沒吃糖果了？中國大陸民眾童年過年記憶裡，必有燈籠、鞭炮和糖果「三大件」，不少80、90後（1980、1990後出生世代）小時候過年，家家戶戶常買徐福記的糖果。如今當糖果不再是年貨送禮首選，大陸網上熱搜也出現「徐福記成時代眼淚了嗎？」，這個由台商建立、後納外商旗下的糖果王國，曾經的「南有徐福記，北有康師傅」，這個大陸經典糖果品牌，如何在急遽變化的市場上力拚轉型求生？

香江風情／港財政赤字 排雷難

香港一年一度公布財政預算案，因有近千億財政赤字特別焦灼，預算案下星期三公布，目前爭議最大的長者交通津貼、大學教育、公共醫...

港民主黨將解散 成立清盤小組

創黨逾卅年的香港民主黨走向解散。該黨中委會廿日決定成立小組「跟進未來解散及清盤安排」，釐清相關法律、行政及財務安排，惟尚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。