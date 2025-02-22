王毅見WTO秘書長：當前保護主義盛行 但經濟全球化大勢不可逆轉

據大陸外交部網站，當地時間2月21日，大陸外交部長王毅在約翰尼斯堡出席二十國集團外長會期間同世界貿易組織（WTO）秘書長伊維拉交流。王毅表示，中國堅定支持以聯合國為核心的國際體系，及以世界貿易組織為核心的自由貿易體制。當前單邊主義、保護主義盛行，但經濟全球化大勢不可逆轉。

在美國總統川普對全球啟動關稅戰，包括對中國大陸加徵10%關稅後，王毅的這一番言詞無疑指向美國，並認定保護主義無法改變全球化的潮流。

王毅表示，中國是聯合國創始會員國，是現行國際秩序的堅定維護者。我們實踐真正的多邊主義，堅定支持以聯合國為核心的國際體系，以世界貿易組織為核心的自由貿易體制。當前單邊主義、保護主義盛行，但經濟全球化大勢不可逆轉。各方應共同促進貿易自由化、便利化，推動全球經濟加速復甦。

王毅說，中國將持續支持秘書長女士推動世貿組織改革，並傾聽全球南方國家呼聲，順應時代進步潮流。中國堅持自身作為發展中國家的定位，但從不迴避國際責任，我們將繼續履行應盡義務，展現大國擔當。

伊維拉表示，在世界亂局中，中國朝著正確方向邁進，提前實現聯合國減貧目標，工業化快速推進，教育成果令人矚目。中國的成功為廣大發展中國家樹立了樣板、提供了借鏡。世貿組織高度讚賞中方秉持對話協商原則，以成熟理性方式透過多邊機制解決貿易爭端，希望在推動世貿組織改革中繼續得到中方有力支持。