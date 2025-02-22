敘利亞新總統夏拉首次會見中國大使 中國曾誓言支持被他推翻的阿塞德

據路透社消息，敘利亞國家媒體周五報導，敘利亞新總統夏拉會見了中國駐大馬士革大使，這是自去年 12 月推翻巴沙爾·阿薩德政權以來，兩國首次公開接觸。

報導稱，支持前總統阿塞德的中國在阿塞德倒台後，其駐大馬士革大使館遭到洗劫。報導稱，敘利亞國家通訊社 報導了夏拉與大使史宏微的會晤，但沒有透露討論的具體內容。

報導指出，儘管新政府承諾不輸出伊斯蘭革命，並將對敘利亞龐大的少數民族施以寬容，但決定給予數名伊斯蘭激進分子官職（其中有些是高級職位）可能會引起外國政府和敘利亞民眾的擔憂，因為他們擔心新政府的意圖。

2015年，中國當局稱，許多經東南亞逃往土耳其的維吾爾人計劃將聖戰帶回中國，並稱其中一些參與了「恐怖活動」。

大陸常駐聯合國代表傅聰一月曾在安理會的一場會議上發言時說，敘利亞軍隊近日向包括疆獨組織「突厥斯坦伊斯蘭黨」（前為「東伊運」）領導人在內的「外國恐怖作戰分子」授予高職，中國呼籲敘利亞防止任何恐怖勢力，利用敘國領土威脅別國安全。

報導稱，大陸國家主席習近平曾誓言支持阿塞德反對外部干涉。習近平在 2023 年對這位敘利亞資深領導人和其夫人進行訪問期間，給予了其熱烈歡迎，這為自 2011 年敘利亞內戰爆發以來多年受到國際孤立的局面帶來了難得的突破。

但一年後，由沙拉領導的「解放沙姆組織」領導的反對派聯盟迅速發動攻勢，推翻了阿塞德政權，結束了阿塞德家族 54 年的統治。