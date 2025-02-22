何立峰與貝森特首次通話 互對加徵關稅、禁毒等表達嚴重關切

據新華社報導，2月21日，中美經貿中方牽頭人、大陸國務院副總理何立峰應約與美國財政部部長貝森特舉行視訊通話，中方就近期美對華加徵關稅等限制措施表達嚴正關切。而美國財政部網站發布的稿子則稱，貝森特對中國的禁毒努力、經濟失衡和不公平政策表示嚴重關切。但雙方都同意繼續保持溝通。

據新華社，雙方圍繞落實中美元首通話共識，就中美經濟領域重要問題深入交換意見。報導稱，雙方均認同中美經貿關係的重要性，雙方同意就彼此關心的問題持續保持溝通。中方就近期美對華加徵關稅等限制措施表達嚴正關切。

而美國財政部釋出的紀要則指稱，貝森特與何立峰進行了首次（introductory）通話，就雙邊經濟關係交換了意見。貝森特對中華人民共和國的禁毒努力、經濟失衡和不公平政策表示嚴重關切，並強調美國政府致力於推行保護美國經濟、美國工人和國家安全的貿易和經濟政策。