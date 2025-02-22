美財長貝森特 首通話陸副總理

美國財政部長貝森特廿日接受彭博電視採訪，透露周五將與中國大陸同等級官員進行首次通話，重申北京方面應透過促進國內消費來實現經濟再平衡。大陸外交部證實，大陸副總理何立峰廿一日晚間會「應約」與其通話，「就中美經濟領域重要問題進行溝通」。

貝森特向彭博節目表示，他在周五上午「將跟中國對口官員進行第一次通話，我期待有建設性的討論」。貝森特表示，他給中方傳遞的第一個訊息將是「我們希望共同努力」，而且「我們真的想阻止」來自大陸的芬太尼前導成分流入。美國總統川普月初以此為由，對陸進口商品加徵百分之十關稅。

貝森特和美國前財長葉倫一樣，要求大陸停止依賴出口推動經濟成長，「中國需要透過重視消費來重新平衡經濟」，「他們正為了企業界而壓榨消費者」。

大陸外交部發言人郭嘉昆廿一日下午主持例行記者會時，證實上述消息，他表示，「據了解，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰擬於今晚應約與美財長貝森特舉行視頻（視訊）通話，就中美經濟領域重要問題進行溝通」。

綜合路透、法新社及央視廿一日報導，就川普決定對中國輸美商品加徵關稅等美國近期的對中限制措施，何立峰在通話中向貝森特表達嚴正關切。兩人也圍繞著落實美中領袖通話達成的共識，就兩國重要的經濟議題深入交換意見，並同意對兩國關心的議題保持溝通。

在美政府換屆前，何立峰與葉倫曾於一月七日視訊通話，新華社指出，「雙方圍繞落實中美元首重要共識，回顧總結近年來中美經濟領域交往合作經歷，積極評價中美經濟、金融工作組等對話機制重要作用，同意在過渡期內保持溝通、管控分歧，繼續穩定中美經濟關係」。

被問及大陸的匯率時，曾在避險基金職業生涯中聚焦外匯交易的貝森特說，人民幣是一種「非常難以估值的貨幣」。

貝森特重申，美國仍奉行強勢美元政策，「但這並不意味著其他國家可以從雙邊角度來兌美元削弱本幣或操縱匯率」。

至於川普是否計畫對中國加徵更多關稅，貝森特說，「我可不會透露他的談判籌碼」。