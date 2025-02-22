路透社：前港督之子將任職英國駐華大使

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（德國之聲中文網）兩位消息人士稱，威爾遜（Peter Wilson）預計將在未來幾個月內接替現任大使吳若蘭（Caroline Wilson）。威爾遜曾短暫擔任英國前首相約翰遜（Boris Johnson）的私人秘書，並曾任英國駐荷蘭和巴西大使。直到去年8月，威爾遜在英國外交部歐洲事務司任司長。

多年來，中英關系因人權、香港等問題一直處於緊張狀態，倫敦出於安全考慮對來自中國的投資進行限制之後，兩國關系進一步惡化。去年工黨上台後試圖通過加強外交接觸改變現狀。

根據英國外交部網站的介紹，威爾遜曾在英國駐華大使館工作，2007年至2010年擔任政治參贊，1995年至1998年以外交隨員身份工作過數年。他的父親大衛·威爾遜（David Wilson，中文名衛奕信）曾在1987年至1992年間擔任英國殖民統治下的倒數第二任香港總督。

中國外交部發言人郭嘉昆在周五(2月21日)的例行記者會上表示，“當前中英關系呈現改善發展勢頭，各領域交往合作穩步推進，使館在這一過程當中發揮了重要積極作用。”但他沒有英國大使換人提供進一步信息。

過去幾個月裡，英國財政大臣裡夫斯（Rachel Reeves）和外交大臣拉米（David Lammy）先後訪問中國。據消息人士透露，英國首相斯塔默（Keir Starmer）預計將在今年晚些時候訪華，如果成行，這將是2018年以來英國領導人首次訪華。

上周，中國外交部長王毅訪問倫敦，重新開啟兩國之間中斷6年多的戰略對話。

為什麼不能像對法國那樣對待中國？

英國現任駐華大使吳若蘭通曉多種語言，包括中文，她的英文名是Caroline Wilson，雖然同新大使彼得·威爾遜同姓，但他們沒有親屬關系。

吳若蘭於2020年6月上任駐華大使，任職期間倫敦保守黨政府大多采取更為強硬的對華立場，使她的工作充滿挑戰。

據一位知情人士透露，在一次會議上，吳若蘭大使詢問時任英國貿易大臣的特拉斯（Liz Truss），英國為什麼不能像對待親密盟友法國那樣對待中國。

特拉斯回應稱，法國沒有實施種族滅絕，暗指中國在新疆對維吾爾族實施了種族滅絕。這位知情人士還表示，相關對話洩露到英國媒體後，一家中國官方報紙稱特拉斯是“激進的民粹主義者”，但同時，一些英國保守黨議員則呼籲更換英國駐華大使。

（路透社等）

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