何立峰應約 溝通經濟問題

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導

新華社昨（21）日晚間報導，中美經貿中方牽頭人、大陸國務院副總理何立峰應約與美國財政部部長貝森特舉行視訊通話，雙方圍繞落實中美元首通話共識，就中美經濟領域重要問題深入交換意見。

報導指出，雙方均認同中美經貿關係的重要性，雙方同意就彼此關心的問題繼續保持溝通。中方就近期美對陸加徵關稅等限制措施表達嚴正關切。

美國財政部長貝森特20日接受彭博電視採訪時表示，將於當地21日與中方官員進行首次通話。大陸外交部昨（21）日下午予以證實，並指大陸國務院副總理何立峰會「應約」與其通話，「就中美經濟領域重要問題進行溝通」。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨日下午主持例行記者會時表示，「據了解，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰擬於今晚應約與美財長貝森特舉行視頻（視訊）通話，就中美經濟領域重要問題進行溝通」。

而在美國政府換屆前，何立峰與美財政部部長葉倫於今年1月7日舉行視訊通話，當時新華社指出，雙方圍繞落實中美元首重要共識，回顧總結近年來中美經濟領域交往合作經歷，積極評價中美經濟、金融工作組等。

美國 財政部

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