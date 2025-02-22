美財長與陸副總理通話 籲北京促進國內消費平衡經濟

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）20日接受彭博電視採訪，透露21日將與中國大陸同級官員首次通話，中方證實是副總理何立峰，重申北京方面應透過促進國內消費來實現經濟再平衡。貝森特也說，若俄羅斯願意透過談判結束俄烏戰爭，美國可能考慮部分解除對俄羅斯的制裁。

貝森特表示，他21日美東時間上午「將與中國對口官員第一次通話，我期待非常有建設性的討論」，但未透露中方官員身分，財政部發言人也未回覆彭博記者對中方官員身份的查詢。美國前財長葉倫卸任前往來的是中國大陸國務院副總理何立峰，兩人去年4月在北京會晤。

他說，他向中方傳遞的第一個訊息將是「我們希望共同努力」，而且「我們真的想阻止」來自中國大陸的芬太尼前導成分流入。他也將要求中國大陸停止依賴出口推動經濟成長，「中國需要透過重視消費來重新平衡經濟」，「他們正為了企業界而壓榨消費者」。

曾從事外匯交易的貝森特在被問及人民幣匯率時表示，人民幣是「非常難以估值的貨幣」，在購買力平價等學術模型內，人民幣都「便宜」，但中國大陸會以政策緩和資金外流的壓力，受制於資本管制的中國人民「想把自己的一些錢轉到境外去」，而人民幣的「X因素」在於投資中國大陸的境外投資人能否在幾年後將錢取出，所以要確認人民幣匯率很困難。

他重申，美國仍奉行強勢美元政策，「但這並不意味著其他國家可以從雙邊角度來兌美元削弱本幣或操縱匯率」。至於川普是否計畫對中國大陸加徵更多關稅，貝森特說，「我可不會透露他的談判籌碼」。

貝森特也暗示俄羅斯可望在烏克蘭終戰會談中，獲得制裁減輕的待遇。他被問及美國是否準備根據結束烏克蘭戰爭的談判進展情況，增加或減少對俄羅斯的制裁時，回答「這是一個非常恰當的描述」，「總統致力於迅速結束這場衝突」。美國總統川普表示，本月可能會與俄羅斯總統普亭會面，討論結束戰爭的問題。

貝森特也表明，將缺席下周於南非開普敦舉行的20國集團（G20）財長會議，以便聚焦於國內優先事務，但他將有機會在4月舉行的國際貨幣基金（IMF）和世銀春季會議上，與各國財經官員會面。