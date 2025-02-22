南韓媒體報導，中國大陸實施了八年的「限韓令」可能最快於五月解除。北京當局希望改善中韓關係，以制衡美國川普政府。

據韓聯社中文網與香港經濟日報，負責籌備明年亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）峰會的中方官員指出，中國政府認為有必要加強與南韓的合作，下個月起將派出民間文化代表團訪問南韓，作為擴大文化交流的第一步，目標最快於五月全面恢復文化合作。

消息人士透露，此舉意味中國可能會取消「限韓令」，不再限制南韓的流行音樂表演、電視劇、電影及遊戲的發行。

中國雖未明文列明「限韓令」，但韓聯社指出，自二○一六年南韓部署美製薩德反飛彈系統後，北京開始對南韓展開一連串非正式反制措施。

報導說，由於「限韓令」並非官方規定，預料中國不會正式宣布取消禁令，而是逐步批准韓星在中國表演和舉行演唱會。

中國大陸國家主席習近平二月初接見南韓國會議長禹元植表示，積極考慮下半年出席南韓舉辦的ＡＰＥＣ峰會，並對韓訪問。

報導說，南韓各界都期待中國解除「限韓令」。有分析指解除禁令或許反映出中國對自身內容產業的信心日益增強，顯示北京不再將南韓內容產業視為重大威脅。