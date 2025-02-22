港民主黨將解散 成立清盤小組

創黨逾卅年的香港民主黨走向解散。該黨中委會廿日決定成立小組「跟進未來解散及清盤安排」，釐清相關法律、行政及財務安排，惟尚未正式展開清盤程序，暫無具體時間表。

香港明報報導，黨主席羅健熙強調，解散須經會員大會表決，不能由中委會決定。被多次追問擬解散原因時，他說是基於目前政治環境及對未來的預判，不能明確交代民主黨正面對的挑戰。

報導稱，民主黨廿日晚召開近兩小時中委會會議，決定成立由黨主席羅健熙、副主席莫建成及中委梁永權組成的三人小組，釐清解散及清盤程序與安排，暫無時間表。被問到是否以時間換生存空間，羅健熙說不會刻意拖時間。

另據香港01報導稱，黨主席羅健熙會後見傳媒時公布，中央委員會決定展開解散，會成立一個三人小組跟進解散的相關安排。將舉行會員大會進行表決，最少五十人出席，如得至少百分之七十五出席人士投票通過，便會正式解散。

報導說，民主黨在香港回歸中國前成立，聚集香港民主派，一度為立法會第一大黨，與中央政府一度「破冰」，因支持政改風方案而導致黨內分裂及受到同陣營激進派狙擊；不過這個溫和民主派在占領中環及反修例風波事件中，逐漸也變得激進，最後在「完善選舉」制度下，在區議會及立法會「清零」。

大陸央視新聞報導此事稱「反中亂港組織民主黨宣布解散」。港府行政會議召集人葉劉淑儀稱，民主黨過去廿多年破壞社會秩序、癱瘓議會運作，在當下社會失去代表性，與其苟延殘喘，應該及早解散。