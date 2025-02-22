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消除差異 陸建兩岸標準共通平台

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

大陸市場監管總局和福建省政府昨召開記者會，表示將持續深化兩岸標準共通，建設完善「兩岸標準共通服務平台」。會上通報，目前，大陸已累計訂定兩岸共通標準二八五項，涵蓋電子資訊、服務業等領域。據悉，陸方此舉旨在讓兩岸產業合作，和產品面向市場時，各類標準能「無縫接軌」。

「共同推進兩岸融合發展示範區建設」專題記者會昨天由大陸市場監管總局和福建省政府聯合召開。大陸市場監管總局港澳台辦主任劉健男指出，中共總書記習近平特別強調「經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通」的要求。

會上揭露，按照「共同選定、共同研製、共同比對、共同使用」的工作機制，陸方已累計訂定兩岸共通標準二八五項，涵蓋電子資訊、農產品、服務業、新能源等領域，並打造「兩岸標準共通服務平台」，收集二十九萬多份標準資訊，吸納四十名台灣專家加入標準化技術委員會。

大陸市場監管總局官員舉例，福建以兩岸貿易往來密切的茶領域為突破口，制定「台式烏龍茶」五個系列標準，台灣參與方也在台灣宣傳、培訓，讓兩岸茶農使用共通標準。因此，標準實施第二年後，福建漳平台式烏龍茶產量、產值翻倍成長。

福建省市場監管局副局長王文生還表示，下一步，大陸將持續深化兩岸標準共通，建設完善「兩岸標準共通服務平台」，例如二○二五年前，建成完善兩岸標準共通資訊和服務平台，二○二七年前，建成兩岸標準共通展示館等。同時，持續推動閩台智慧財產權融合。會上還預告，福建省將發布首批台灣商品採信目錄，整合檢驗檢測認證認可資源，促進兩岸貿易便利化。

廈門日報，在去年「廈門兩岸標準共通服務平台」上線滿一周年時，南投鹿谷觀光農園第四代傳人張裕源曾表示，他藉由透過平台，讓生產出來的茶葉同時符合兩岸標準，在兩岸都可以產、銷。廈門市市場監管局標準化處副處長王志軍稱，此舉就是為了助力台企的產品和服務迅速適應並融入大陸市場。

和服 廈門 福建

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