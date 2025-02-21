海基會證實約晤湖北省台辦主任 批國台辦「出爾反爾」：違反默契

大陸各省台辦主任來台，因兩岸關係近年盤旋於低谷，而具有政治敏感性，政府態度更是外界關注的焦點。而海基會21日主動披露，日前湖北省台辦主任程良勝來台，有與海基會副秘書長蔡孟君在苗栗縣約晤。

海基會祕書長羅文嘉21日在記者會上談論兩岸學生交流時，主動說明上述情況。他以舉例方式提到，對岸的國台辦相關官員按照現有相關規定，如果要來台灣進行任何的交流或考察，基本上需要陸委會的專案同意，專案同意的其中一個前提是這些官員如果來到台灣，也能夠跟台灣專責跟對岸交流的單位，即海基會的「對等層次」的官員進行約晤，就是負責對台事務官員要跟台灣負責對大陸事務的官員，陸委會不方便就由海基會進行碰面，這是「在准許你來的時候的前提」。

他繼續主動說明指，今年2月的時候，即元宵節前後，湖北省台辦主任程良勝「我們讓他來，他們也同意來，前提就是來跟海基會的人員進行約晤，本會也按照相對的層級，我們請到蔡副秘（蔡孟君）來代表本會」，他透露約晤地點在苗栗縣政府的縣長公館，「過程一切沒有問題，也一切很順利」。

羅文嘉旋即話鋒一轉指出，這本來會是一個好的案例，作為下次任何一省市大陸相關官員如果來臺灣的一個模式，「但是很可惜」，他強調有「出爾反爾」，舉例指苗栗縣長在外界問到是否湖北省台辦主任來台有跟海基會官員約晤碰面的事情，「否認說沒有，說叫不期而遇」，羅文嘉認為，這「違反了兩岸兩會進行交流的承諾以及默契」。

不過羅文嘉數度口誤，稱程良勝為「程良」，經蔡孟君協助後才更正。

本報記者詢問，來台弔唁辜嚴倬雲的上海市台辦副主任王立新相關情況，羅文嘉則說，上海台辦副主任以及兩位官員一共三位陪同來台灣，整個的過程聯絡，其實「從接機到送機，海基會的同仁都在現場」，他更指出，是在2月8日深夜11點接到辜家來電，對岸希望能夠有人來弔唁，「問我們的態度如何，我有沒有辦法有沒有可能協助」，隨即海基會跟陸委會來做雙邊的討論，很快的就回覆家屬「沒有問題，我們可以全力的協助」，最後對方也表達「非常感謝」。

但羅文嘉旋即說「後來我也覺得遺憾」，他指出，看到國台辦表示弔唁團一行受到多方阻攔，而且不能發言，「這跟事實不符」。他強調，不接受媒體採訪，是所有來台的案子都是一樣的，而且事實上在台灣的過程中，對方表達的是感謝，「可是在公開的發言上卻又是另外一套，所以我該講出爾反爾」。

據大陸國台辦官網，國台辦發言人朱鳳蓮12日在記者會上指出，在辜公亮文教基金會的協助下，海協會前會長汪道涵先生之子汪致重先生一行於2月11日赴台弔唁辜嚴倬雲女士。在辦理相關手續過程中，「台灣有關部門通過基金會要求汪先生一行在台期間不接受媒體訪問、不安排其他行程」。汪先生一行「考慮到基金會的處境」，上午抵達後即赴靈堂弔唁，傍晚匆匆返回大陸。她批評民進黨當局「對兩岸交流處處蠻橫設限，再次充分表明其所謂『善意』和『言論自由』都是名不副實的空洞口號，也暴露其對兩岸包括民間交流在內的各項交流活動的抵制阻撓心態」。