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海基會發言人換將！黎寶文接替蔡孟君 羅文嘉將減少亮相

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
海基會副秘書長黎寶文將接任發言人。（記者廖士鋒／攝影）
海基會副秘書長黎寶文將接任發言人。（記者廖士鋒／攝影）

海基會祕書長羅文嘉21日宣布，將會調整發言人，原任發言人、副秘書長蔡孟君不再擔任發言人，由另一位副秘書長黎寶文接任。

過往幾乎都親自主持每次記者會的羅文嘉指出，從3月1日開始仍然維持每兩個禮拜會有一次記者會，但他本人只主持其中一次，另外一次我會請發言人來主持，他並宣布，先前發言人由副祕書長蔡孟君擔任，從3月1日開始由另外一位副秘書長黎寶文李擔任。

羅文嘉表示，黎寶文來海基會有半年的時間，原先擔任中山大學中國及亞太區域研究所副教授，他大學念中文系，研究所轉讀政治學研究所，然後取得美國喬治亞州立大學政治學博士，碩士論文和博士論文主題都是兩岸關係，任教的期間也是專攻兩岸關係，所以自己上任後延請他擔任海基會副秘書長。

羅文嘉指出，黎寶文負責督導綜合處有關相關的業務，他希望副秘們能夠有不同的歷練，「每一位副秘都能夠有不同的督導的業務和熟悉業務的的訓練」。

公開資料顯示，蔡孟君於2019年6月接任海基會發言人，她的前任是前海基會副秘書長兼發言人管安露。

據官網，海基會現任副秘書長為高建智、蔡孟君、黎寶文。

海基會 羅文嘉 記者會

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