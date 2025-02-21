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菲律賓飛機再入南沙島礁 共軍南部戰區驅離

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
共軍南部戰區21日指控菲律賓飛機行為「極易引發海空不測事件」。圖為菲律賓漁業及水產資源局（BAFR）的飛機18日在南海民主礁（陸稱黃岩島、菲稱帕納塔格礁）上空與中共海軍的直升機（左）近距離接觸。（法新社）
共軍南部戰區21日指控菲律賓飛機行為「極易引發海空不測事件」。圖為菲律賓漁業及水產資源局（BAFR）的飛機18日在南海民主礁（陸稱黃岩島、菲稱帕納塔格礁）上空與中共海軍的直升機（左）近距離接觸。（法新社）

中共與菲律賓南海紛爭持續進行，共軍南部戰區指出20日菲律賓飛機進入南沙島礁附近空域，遭南部戰區警告驅離，並指日前菲律賓飛機218秒降高920公尺，以不專業、危險方式，蓄意近距穿越共軍在空正常巡邏直升機高度層，「極易引發海空不測事件」。

共軍南部戰區新聞發言人田軍里21日表示，2月20日，菲律賓2架C-208型機、1架N-22型機，非法闖入南沙島礁附近空域。共軍南部戰區全程掌握、警告驅離。

他指出，近期，菲方罔顧事實，多次對中共方面正當合法維權行為進行汙名化炒作抹黑。2月18日，菲1架C-208型機非法闖入民主礁（陸稱黃岩島）領空，多次擅自改變飛行高度，218秒降高920公尺，「以不專業、危險方式，蓄意近距穿越我在空正常巡邏直升機高度層，極易引發海空不測事件」，「菲方還反咬一口，誣稱中方行為『危險』」。

他強調，菲方挑釁滋事在前、顛倒黑白在後，企圖兜售其非法主張「。我們正告菲方，這種拙劣伎倆註定徒勞無用。戰區部隊保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定」。

日前，大陸前副外長傅瑩在慕尼黑安全會議期間表示，在南海，中共對個別國家的抵近軍事偵察「會採取專業、規範的反制措施」。她並指，在某些聲索國背後可以看到美國的影子，「這讓中方十分警惕。」

傅瑩強調，美方所謂的「航行自由」，無關正常的海上航行自由。上述內容也被共軍南部戰區轉載。

而菲律賓海岸警衛隊已於2月19日指出，菲律賓政府對18 日共軍海軍哈爾濱直-9直升機（尾號 68）的不專業和魯莽飛行行為深感不安，並強調菲方對民主礁有「不容否認的主權和管轄權」。

新華社20日晚間發文指出，馬尼拉仍未停止在南海挑起事端，「菲律賓政府應停止這種不負責任、危險的賭博，因為這有可能導致地緣政治對抗，使南海成為衝突的導火線」，文章並提到，菲律賓計劃允許更多域外大國在其領土上建立軍事存在，並多次將域外國家納入所謂南海聯合巡邏。「這些國家嘴上講著規則、秩序、航行自由，卻做出侵害中國領土主權、威脅中國國家安全的舉動」，「對於任何威脅中國領土主權和海洋權益的挑釁和侵權行為，中方將予以堅決回擊」。

共軍 南海 菲律賓

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