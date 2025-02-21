南非總統會王毅 北京：南非稱堅定奉行一個中國政策

我駐南非館處受迫遷移問題，是近期外交焦點之一，而南非總統拉馬福薩20日會見中共政治局委員兼外長王毅時，則重申將繼續堅定奉行一個中國政策，王毅對此表示「讚賞」。

據大陸外交部官網，在G20外長會議期間，拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）20日會見王毅，拉馬福薩請王毅轉達對習近平的誠摯問候，表示衷心感謝中國對南非爭取民族獨立的堅定支持和加快國家發展的寶貴幫助。他強調，「南非珍視南中高度互信，視中國為可靠的朋友，將繼續堅定奉行一個中國政策」，願深化各領域務實合作，推動南中新時代全方位戰略合作夥伴關係取得更多成果。

王毅則轉達了習近平的「親切問候」，表示中南始終相互理解、相互支持，開展密切交往和溝通協調，彰顯了雙邊關係的高水平。他還提到，大陸「讚賞南非恪守一個中國原則，站在歷史正確一邊」。

王毅在G20外長會上的發言則提到，大家都談及烏克蘭危機。大陸注意到，最近和談的呼聲不斷上升，和平的窗口正在開啟。儘管各方立場並不一致，複雜問題難有簡單解決辦法，但對話總比對抗好，和談總比打仗好。

他重申，大陸始終主張危機儘早和平解決，始終按照習近平提出的「四個應該」積極勸和促談。大陸支持一切致力於和平的努力，包括最近美俄達成的共識，期待各當事方能夠找到照顧彼此關切、可持續和持久的解決方案。大陸「願根據當事方的要求，考慮國際社會尤其是全球南方國家的關切，為危機政治解決繼續發揮建設性作用」。