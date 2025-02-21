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香港民主黨走向解散 決成立三人小組處理解散安排

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
民主黨中央委員會2月20日開會商討前路。主席羅健熙出席。(香港01)
民主黨中央委員會2月20日開會商討前路。主席羅健熙出席。(香港01)

據香港《明報》報導，創黨逾30年的香港民主黨走向解散。該黨中委會昨日決定成立小組「跟進未來解散及清盤安排」，釐清相關法律、行政及財務安排，惟尚未正式展開清盤程序，暫無具體時間表。

黨主席羅健熙強調，解散須經會員大會表決，不能由中委會決定。被多次追問擬解散原因時，他說是基於目前政治環境及對未來的預判，不能明確交代民主黨正面對的挑戰。

報導稱，民主黨昨晚召開近兩小時中委會會議，決定成立由黨主席羅健熙、副主席莫建成及中委梁永權組成的三人小組，釐清解散及清盤程序與安排，暫沒有時間表。被問到是否以時間換取生存空間，羅健熙說不會刻意拖時間，「如果中委會認為（解散）這件事不用做，亦毋須成立這個小組」。

對於民主黨是否已決定解散，羅健熙強調須由黨員在會員大會表決，門檻為四分之三出席者贊成；至於是否有信心黨員支持解散，羅說以往會員大會的議案亦有否決例子。

《香港01》報導稱，黨主席羅健熙會後見傳媒時公布，中央委員會決定展開解散，會成立一個三人小組跟進解散的相關安排。將舉行會員大會進行表決，最少50人出席，如得至少75%出席人士投票通過，便會正式解散。

報導說，民主黨在香港回歸中國前成立，聚集香港民主派，一度為立法會第一大黨，與中央政府一度「破冰」，因支持政改風方案而導致黨內分裂及受到同陣營激進派狙擊；不過這個溫和民主派在佔領中環及反修例風波事件中，逐漸也變得激進，最後在「完善選舉」制度下，在區議會及立法會「清零」。

《明報》報導稱，被問到民主黨是否受壓而要解散，羅健熙拒絕回應坊間傳言，表示與年底立法會選舉能否入閘無關，而黨內財政足以支持繼續營運，這次決定是基於目前政治環境，以及對未來情況的預判。他說，為民主黨步向解散感可惜，該黨在過去獲市民支持和信任才能走到今天，而民主運動一向困難，對港人「能找到方法處理不同事情」有信心。

民主黨現有11名中委，前區議員朱子洛昨沒有出席會議，他回覆稱不在香港。其餘10名中委於會後一同見記者，羅健熙沒透露有否中委反對解散，強調是中委會「集體決定」。

報導稱，創黨成員、前主席楊森稱對民主黨步向解散感可惜，但尊重中委會決定。他認為民主黨過去幾年「沒人、沒錢、沒議席」，仍積極發聲，本想繼續走下去，彰顯社會多元開放，惟礙於形勢，唯有解散。他說現況反映一國兩制「收得很緊」。民主黨前副主席蔡耀昌表示感到難以接受，「這不單是民主黨成員的損失，是整個香港的損失」。他認為公民社會處境將更艱難，質疑與政府強調聚焦拼經濟、中央稱要「五光十色」背道而馳，「在空間已經很小的情況下，（現在）是更少」。

央視新聞昨深夜亦以快訊形式報導，「反中亂港組織民主黨宣布解散」。行政會議召集人葉劉淑儀表示，民主黨過去20多年破壞社會秩序、癱瘓議會運作，在當下社會失去代表性，與其苟延殘喘，應該及早解散。

民主黨 立法會 香港回歸

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