路透：前港督衛奕信之子有望出任英國駐北京大使

英媒路透社援引消息人士說法指出，英國已選定一位能講普通話的外交官擔任下一任駐北京大使，其父親曾任香港總督，他就是曾任英國駐巴西大使的彼得．威爾遜（Peter Wilson）。

報導指，威爾遜預計將在未來幾個月內接替現任大使吳若蘭（Caroline Wilson），他的父親衛奕信（David Wilson）於1987年至1992年間擔任香港倒數第二任英國總督。而英國官方簡歷顯示，彼得．威爾遜曾在英國駐北京大使館工作，2007 年至 2010 年擔任政治參贊，1995年至1998年擔任初級外交官。

但對此英國外交部並未置評。此前，英國保守黨政府與中國大陸在人權、香港、出於安全考慮限制投資等方面的關係多年來一直緊張，但目前英國工黨政府正繼續加強與中國大陸的外交接觸。

報導特別提到吳若蘭的處境，指其身為駐北京大使，她試圖改善與世界第二人口大國的關係，但在她任職的大部分時間裡，倫敦的保守黨政府都採取了更為強硬的基調。據一位了解討論情況的人士透露，在一次會議上，她詢問當時的英國貿易大臣特拉斯（Liz Truss），為什麼英國不能像對待親密盟友法國那樣對待中國大陸，特拉斯回應說，法國人並沒有進行種族滅絕，意指中國大陸據稱對待新疆維吾爾族人的方式，談話內容洩露給英國媒體後，中共官方報紙稱特拉斯是「激進的民粹主義者」，而一些保守黨議員則要求撤換吳若蘭大使職務。

吳若蘭於2020年10月接任駐北京大使，如今將近4年半，她亦能言中文，今年春節前曾發布彈奏古琴的影片祝賀節慶。

中共政治局委員兼外長王毅，13日在倫敦與英國外交大臣拉米進行第十次「中英戰略對話」，這是2018年以來該機制首度重啟，雙方討論諸多議題，並達成六項共識，未來將舉行多領域接觸與磋商。

另據北京大學政府管理學院消息，彼得．威爾遜2009年6月底曾以英國駐北京使館政治參贊身分到該院演講，他首先介紹了西方對中國大陸發展的基本認識，認為在北京奧運會以及2008年世界金融危機之後，大陸在世界範圍的影響力日益增強，已經成為世界經濟與政治舞台中舉足輕重的關鍵力量。同時，威爾遜也提出了西方對於中國大陸崛起產生的擔心。這些擔憂包括：中國大陸的民族主義、政治制度改革進程、北京面對國際規則的態度等問題。