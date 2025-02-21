俄美會談後中俄外長討論「與美國關係」 王毅：中俄友善根基牢不可破

據大陸外交部網站消息，南非當地時間2025年2月20日，大陸外交部長王毅在南非約翰尼斯堡出席二十國集團外長會期間會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫。兩人會面中，拉夫羅夫介紹了烏克蘭危機最新發展和俄方考慮，並表示俄方著眼解決危機的根源問題，致力於尋求達成公平、可持續、符合聯合國憲章的和平方案。

拉夫羅夫說，俄方重視中方秉持的客觀、公正立場以及同巴西等國發起的「和平之友」小組，願與中國保持溝通，同南方國家加強合作。王毅則闡述了中方一貫立場，表示中方將繼續為勸和促進、政治解決危機發揮建設性作用。

在美國總統川普顛覆拜登時期立場，全力拉攏俄羅斯之際，中俄之間關係是否也悄悄轉變的質疑，讓這場中俄外長會面也令各方十分矚目，特別是拉夫羅夫在沙烏地阿拉伯首都利雅德剛結束與美國國務卿魯比歐引起全球關注的會談，但大陸外交部釋出的消息中，卻沒有隻字提及「美國」。

不過，據俄羅斯通訊社，對於這場會面，俄羅斯外交部表示，拉夫羅夫與王毅討論了「與美國的關係」以及烏克蘭危機。顯示在會談中，俄美關係的全新進展當是兩位外長談論的焦點。

報導稱，俄羅斯外交部在官網發布聲明說：「雙方就包括歐亞安全問題、中東和亞太地區局勢、與美國的關係以及烏克蘭危機在內的全球和區域問題深入交換了意見。兩國外長也討論了兩國在聯合國、其他國際組織和各種多邊框架內的互動」。俄羅斯外交部指出，富有成效的會談是在信任的氣氛下進行的。

據中方新聞稿，王毅說，無論情勢如何演變，中俄友善的根基牢不可破，大國的國際道義責無旁貸。雙方要以共同紀念「80週年」為契機，深化中俄戰略協作，積極弘揚正確二戰史觀，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，捍衛全球南方國家正當權益，推動建構平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

王毅表示，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係正向更高水準、更廣維度邁進。雙方互利合作穩中有進，戰略協作緊密有效，為維護兩國和兩國人民共同利益、推動世界多極化進程發揮了重要作用。中方願同俄方不折不扣落實兩國元首重要共識，推動中俄關係在新的一年繼往開來。

王毅說，今年迎來世界反法西斯戰爭勝利和聯合國80週年，具有重大歷史意義。在那場艱苦卓絕的鬥爭中，中俄兩國人民浴血奮戰，在東西線戰場上為挽救國家危亡、爭取世界和平付出了巨大民族犧牲，作出了重大歷史貢獻。中俄同為二戰主要戰勝國和聯合國安理會常任理事國，共同肩負捍衛二戰勝利成果、維護戰後國際秩序的重要責任。

拉夫羅夫則表示，普丁總統同習近平主席為俄中關係和戰略協作指明了方向。俄方願與中方以此為遵循，加強高層交往，深化經貿、金融、人文等各領域務實合作，推動俄中全面戰略協作夥伴關係取得更大發展，辦好二戰勝利80週年系列紀念活動。

他說，俄中都堅持多極化，是複雜動盪世界中的穩定因素。俄方高度認同中方提出的全球倡議，高度評價俄中高水平互信，願同中方繼續在金磚機制、上合組織、聯合國、二十國集團等框架下加強溝通協調。