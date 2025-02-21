200名中國人從緬甸電詐園經泰國被遣返回國

（德國之聲中文網）據路透社報道，首批50名中國公民於周四（2月20日）凌晨，在武裝人員和裝有機槍的軍車的護衛下，從緬甸妙瓦底鎮跨越邊境進入泰國。

據人民網報道，2月20日，被緬甸遣返的妙瓦底地區首批200名"中國籍涉詐犯罪嫌疑人"，經泰國被中國公安機關押解回國。他們乘坐的中國民航包機降落在江蘇南京祿口國際機場。央視報道稱，其中多數人為人口販賣受害者，被迫參與了電詐、網賭等違法犯罪行為。

泰國副總理兼國防部長普坦（Phumtham Wechayachai）表示，本周共有600名來自這些詐騙園區的中國公民將經泰國被送回中國。

中國外交部發言人郭家坤周四在例行記者會表示，中國正同泰國、緬甸等國家積極開展雙、多邊合作，“合力封堵不法分子在有關國家流竄作案，共同鏟除網賭電詐毒瘤，維護人民生命財產安全和地區國家交往的正常秩序”。

據緬甸官媒《緬甸環球新光報》本周二報道，中國、緬甸和泰國官員本周在妙瓦底舉行會晤，討論打擊電信欺詐，其中包括中國公安部部長助理劉忠義。

既是受害者又是施害者

自緬甸軍方2021年推翻民選政府以來，緬甸陷入了不斷擴大的內戰。這個東南亞國家的大部分地區目前被武裝團體控制。與泰國接壤的妙瓦底部分地區一直是一些犯罪集團的避風港，這些集團雇傭了估計數十萬來自東南亞和其他地區的人，幫助進行網絡詐騙。其中一些所謂雇傭者自己就是網絡詐騙和人口販運的受害者。

今年1月，中國演員王星被電詐集團以“到泰國從事拍攝工作”為由誘騙到緬甸電詐園區。該事件在社媒曝光後引起強烈關注，促使中國官方和泰國警方介入調查與搜救。王星於1月7日獲救並於1月11日返回中國。王星事件引發中國公眾對泰國安全問題的擔憂，繼而也對泰國旅游業造成沖擊。

客座評論：王星事件告訴我們什麼？

據中國官媒新華網日前報道，緬甸自開展嚴厲打擊妙瓦底電詐園區行動以來，發現大量經鄰國非法入境的外國人，1月30日至2月16日期間已審查控制1030名非法入境的外國人。泰國副總理兼國防部長普坦近日表示，緬甸近期還將向泰方繼續移交約7000名電詐園區人員。

（綜合報道）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】