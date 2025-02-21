陸穩外資 祭「1+N」組合拳

大陸商務部外國投資管理司司長朱冰表示，剛公布的《2025年穩外資行動方案》一共提出20項政策舉措，下一步各部門還會推出配套的若干政策，形成「1+N」（1是穩外資行動方案+N個配套政策）的穩外資政策「組合拳」，讓更多的外資企業更好分享中國大陸發展機遇。

新浪財經報導，大陸國務院新聞辦公室昨（20）日邀來國家發改委及商務部官員說明穩外資政策，大陸商務部副部長淩激指出，外資企業將平等參與政府採購，將積極推進政府採購法的修訂，研究制定政府採購領域「中國境內生產」的具體標準，保障內資和外資企業在華生產的產品平等參與政府採購。

而關於有外資企業考慮轉移一部分大陸產能到其他國家，朱冰回應，確實有一部分跨國公司正在調整在華投資規模和業務，主要是勞動密集型企業，和一些梯度轉移。

朱冰表示，一些成本敏感型企業、勞動密集型企業根據發展戰略和國內外比較優勢，在全球範圍內調整布局、轉移產能；不少外資企業則是順應大陸產業升級趨勢，比如關閉手機、家電、電腦等產線，但同時增加新型顯示、新能源電池等高技術產品生產線；還有一些企業受地緣政治等因素影響，開始將一些新增的投資分散到其它國家。

大陸國家發改委表示，擬會同有關方面修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》，研究制定鼓勵外資企業境內再投資政策，會同相關部門在產權保護、產業補貼、環境標準、勞動保護、政府採購、電子商務、金融等七個領域主動對接國際高標準經貿規則，實現規則、規制、管理、標準的相通相容；在商品市場、服務市場、資本市場、勞務市場等四個市場有序推動擴大自主開放。

大陸國家發展改革委指出，將加強外商投資服務保障，並做好標誌性重大外資專案的落地服務，目前，前八批66個標誌性重大外資專案已完成投資約940億美元，其中33個專案實現了全面或部分投產，取得了良好的社會效益和經濟效益。

大陸國家發展改革委表示，今年將繼續強化項目要素保障，推動前八批專案加快落地，並適時發布第九批項目，持續開展服務外資企業專項行動，一對一走訪外資企業，及時瞭解並協調解決企業遇到的困難和問題。