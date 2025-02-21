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港媒報導 美駐陸外交人員將裁1成

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

香港南華早報廿日獨家引述知情人士說法報導，美國準備削減駐中國大陸的外交使團規模，最多達百分之十。

南早報導說，在中國大陸和香港工作的美國外交官及當地雇員可能最早在廿一日收到通知。二位匿名受訪的知情消息人士表示，此次削減將影響北京的大使館，以及廣州、上海、瀋陽和武漢領事館，還有香港領事館。

南早指出，這輪裁員前所未有，目前還不清楚任何受影響的人員是否會轉調至外交部門其他單位。一名消息人士將此次裁員形容為「可觀」，並稱可能是美國與中共一九七九年建交以來，美國駐大陸外交團隊第一次大規模縮編。

消息人士上周告訴路透，川普上任以來，和他的億萬富翁盟友馬斯克一直在努力削減他們認為浪費的美國政府支出。

二位知情消息人士向路透表示，美國駐大陸使團領導階層已向使館工作人員發了訊息，駁斥南早報導。

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