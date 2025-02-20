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成立超過30年 香港民主黨宣布擬解散

中央社／ 台北20日電

創黨逾30年的香港民主黨擬解散，民主黨中委會晚間通過解散的建議，黨主席羅健熙表示，接下來將會交由黨員召開的全體會員大會表決。今天的中委會也決定成立一個小組處理解散相關安排。

綜合香港01、明報、星島日報等媒體報導，香港民主黨今晚舉行中委會，討論解散事宜。會後由羅健熙主持記者會，說明會議的決議。

羅健熙表示，今晚出席的委員都以平常心去面對各種情緒及想法，但一致決定要對會員負責，因此決定成立一個三人小組，由他與副主席莫建成及秘書長梁永權共同負責解散及清算事宜。具體的解散時間表與詳細事項將於日後公布。

他進一步說明，接下來這項決議仍需由黨員召開會員大會表決，民主黨現在有400名會員，過去的會員大會都有約100名會員出席，但這次茲事體大，或許會有更多會員出席，屆時如有75%出席者贊成，民主黨便會解散。也可能有會員不同意，甚至反對解散。

羅健熙說，過去好長一段時間得到香港市民的信任，民主黨才可以走到今天，相信香港市民有能力面對任何困難。

他也坦言，在香港爭取民主一向都很困難，尤其是在過去數年，有不少民主組織解散。民主黨並不欠缺營運資金，但在審視現在的政治環境等因素後，才有此決定。

據公開資訊， 民主黨成立於1994年，是第一個全港性政黨，創黨至今已經超過30年。去年年底才剛舉行創黨30年的大會。

民主黨 記者會 香港

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