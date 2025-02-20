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陸國台辦副主任潘賢掌：有信心深化兩岸融合發展

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸日前在福州舉行台商台胞座談會，福建省委書記周祖翼、國台辦副主任潘賢掌等出席。圖／取自中國台灣網
大陸日前在福州舉行台商台胞座談會，福建省委書記周祖翼、國台辦副主任潘賢掌等出席。圖／取自中國台灣網

大陸國台辦副主任潘賢掌近日在福州出席台商台胞座談會，表示大陸有信心透過擴大兩岸交流合作、深化兩岸融合發展，與廣大台商台胞分享「中國式現代化」發展機會與成果，呼籲堅定維護「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉。

本月17到18日，大陸全國台企聯新春聯誼活動暨福州市台協會換屆系列活動，和福建省台商台胞座談會、招商推介考察等活動在福州舉行。據中國台灣網，潘賢掌出席了系列活動，在台商台胞座談會上講話。

潘賢掌說，「中國式現代化穩定推進，為廣大台商台胞深耕大陸發展提供廣大機會。」

隨著大陸關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見推進，他說，「以通促融、以惠促融、以情促融」各項舉措的落地見效，閩台融合發展和各領域交流合作將邁出新的步伐。

潘賢掌認為，大陸有信心透過擴大兩岸交流合作、深化兩岸融合發展，與廣大台商台胞分享「中國式現代化」發展機會與成果，拉緊兩岸同胞情感與利益紐帶，夯實支持兩岸關係和平發展的民意根基，團結兩岸同胞為強國建設、民族復興偉業凝心聚力。

但潘賢掌也強調，維護兩岸關係和平發展正確方向，是增進兩岸同胞民生福祉的堅實保障。

他喊話，廣大台商台胞是兩岸交流合作的參與者、推動者和受益者，希望大家同心同行、和衷共濟，秉持民族大義、順應時代潮流，堅定維護「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，積極投身兩岸各領域交流交往交融，繼續做兩岸關係和平發展的推動者、深化兩岸融合發展的實踐者、推進「中國式現代化」的參與者。

在此之前，福建日報已發布福建省委書記周祖翼在座談會上的講話。他說，要攜手探索海峽兩岸融合發展新路，共同建設兩岸融合發展示範區，為促進祖國統一大業作出更大貢獻。

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