曹興誠偷情不雅照瘋傳 邱垂正這句話幫背書？陸委會澄清

陸委會主委邱垂正日前被問及聯電創辦人曹興誠外流私人照片涉及AI技術時表示，這是中共慣用手法，被批評為其背書。陸委會副主委梁文傑今天表示，邱垂正指的是通案。

大陸委員會（陸委會）20日下午召開例行記者會，由梁文傑主持。

梁文傑表示，必須替邱垂正彼時發言做出澄清。邱垂正當時是接受記者訪問做出回應，提問為「如果曹興誠這件事情真是AI所合成的」，所以做出一個通案式回應。

梁文傑強調，中共利用AI對台假訊息、假圖片作戰是屢見不鮮，邱垂正是給了通案式回答，不是針對曹興誠個案，陸委會不是鑑識單位。希望媒體在報導的時候可以考慮到受訪者當下所處的訪問脈絡。

邱垂正18日受訪。彼時提問為，曹興誠有跟陸籍女子親密照外流，曹興誠說是AI合成，如果這個說法為真的話，據陸委會觀察，對岸有沒有可能用這種AI抹黃手段進行政治操作

邱垂正彼時回應，中國大陸對台進行滲透分化各種統戰作為，手法不斷地翻新，對於台灣統戰滲透步步進逼，將會強化反統戰、反滲透工作；中共利用深偽技術、AI等以假亂真，透過假訊息搗亂台灣民主憲政正常運作，製造內部不安，這是中共常用手法。