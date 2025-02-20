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馬英九邀陸生訪台脫口「中國台北」 陸委會擬開鍘盼蕭旭岑先現身

中央社／ 台北20日電
復旦大學大四女學生宋思瑤被問到對台灣棒球隊獲世界12強賽冠軍時說，她要代表師生訪問團向「中國台北」隊獲得世界冠軍表示祝賀。聯合報系資料照
復旦大學大四女學生宋思瑤被問到對台灣棒球隊獲世界12強賽冠軍時說，她要代表師生訪問團向「中國台北」隊獲得世界冠軍表示祝賀。聯合報系資料照

馬辦去年邀請陸生團來台參訪，團員脫口「中國台北」，陸委會擬祭行政處分。陸委會今天表示，由於馬辦執行長蕭旭岑希望可以親自說明，將由移民署發函再約說明時間。

大陸委員會（陸委會）20日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

馬辦陸生團懲處案目前尚未有結果。梁文傑表示，由於蕭旭岑希望可以親自說明，將由移民署發函再約時間，由其親自說明。

關於台大社科院學生會長郭又睿由於陸生團接待案被罷免，梁文傑回應，大學校園學生自治範疇，沒有什麼評論。

海峽兩岸關係協會（海協會）舉辦「2025寒假台灣大學生中華文化研習營」，活動簡章顯示，由台灣發展研究院招攬學生赴陸參加。

梁文傑表示，這個活動由海協會委託四川省台辦舉辦，看起來是再由其委由台灣發展研究院招攬學生，恐涉及台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）第33條之一規定，也就是民間單位與對岸黨政軍機構合作，會再進一步地了解個案情形。

中國台北 蕭旭岑 陸委會 陸生 馬英九

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