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阿里上季淨利大增3.3倍 超預期

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
阿里巴巴。新華社
阿里巴巴。新華社

阿里巴巴集團20日在美股盤前公布截至2024年12月底止季度業績。其中，上季營收人民幣2,801.54億元（383.81億美元），年增8%，高於預期；淨利潤人民幣489.45億元（67.05億美元），年增333%，也高於預期。非公認會計準則淨利潤為人民幣510.66億元（69.96億美元），年增6%。

報告發布後，市場反應強烈，阿里巴巴美股盤前突然開始直線拉升，一度漲近6%。

阿里巴巴6大業務板塊中，除了菜鳥集團以外，全數都增長。其中雲智能集團收入為人民幣317.42億元（43.49億美元），年增13%。主要受惠於公共雲業務收入的雙位數增長帶動，其中包括AI相關產品採用量的提升。AI相關產品收入連續六個季度實現三位數的增長。

截至2025年1月31日，基於通義千問（Qwen）模型家族在Hugging Face上開發的衍生模型數量已超過9萬個，成為全球最大的AI模型家族之一。

財報指出，2025財年第三季度，以13億美元的總價回購總計1.19億股普通股（相當於1,500萬股美國存托股）。截至2024年12月底止，阿里巴巴在董事會授權的股份回購計畫下仍餘07億美元回購額度，有效期至2027年3月。

此外，螞蟻集團第3季為阿里巴巴貢獻6.15億美元的利潤。

人民幣 美股 阿里巴巴集團

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