習近平打貪越反越腐 去年大陸涉貪遭訴人數大增近4成

中共總書記習近平掌權以來強力打擊貪腐，但美媒批評「年年反貪，涉貪人數卻每年增加」，去年因貪污受賄而被起訴的人數年增近4成，專家直言「越反越腐」的根本原因在於制度。

據官媒人民網，中國最高人民檢察院前天（18日）通報了去年全國檢察機關的工作成果，共2.2萬餘人因涉及貪污、賄賂犯罪遭檢察機關起訴，年增36.8%。

其中醫療、教育、就業等民生領域有3000多人涉及職務犯罪被起訴，年增1.6倍；另有4萬多人因擾亂市場秩序犯罪遭起訴，年增21%。

中國最高人民檢察院職務犯罪檢察廳廳長張曉津表示，檢察機關已針對官商勾連、「親」「清」不分等嚴重破壞政治生態和市場秩序的行為加強打擊。

張曉津說，「有的腐敗官員肆意插手工程項目，擾亂正常市場秩序；有的借手中審批權斂財，影響企業正常經營發展；還有的甘於被圍獵，為少數不法商人謀取不正當利益，破壞公平競爭環境。檢察機關依法嚴懲『親』『清』不分、以權謀私、搞利益輸送的腐敗官員」。

張曉津強調，中國檢察機關會堅定不移懲治腐敗，著力營造風清氣正和公平公正的市場環境。

對於中國官方「年年反貪，涉貪人數卻每年增加」的現象，美國自由亞洲電台引述澳洲雪梨科技大學教授馮崇義指出，中國最高人民檢察院的說法是在迴避重點，沒有解釋造成多年來越反越腐的根本原因在於制度問題。

馮崇義說，官方的說法是欺騙性話語，腐敗是中共極權統治的制度性、結構性問題。

他指出，中國當前是半市場經濟，權力不受限制，官員勢必利用這個權力在市場上變現，使貪污的數額更大。

另一位中國問題專家鄧聿文稍早前在美國之音撰文分析，「中共腐敗是一種內生於制度的腐敗，必須從政治體制上去根治」，但當局當前雖也力圖建立一些遏制腐敗高發的制度，但在控權這個最根本問題上無所作為，甚至進一步強化權力對社會的支配；加上不允許引入外部監督力量，使得中共黨內反腐看似刀刃向內，卻傷筋而不動骨、刮骨而不療毒。