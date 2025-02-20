快訊

林岱樺早有預感被搜索？40秒內頻喊12字 一度動怒飆帶隊檢察官

赴習近平座談會沒在怕？他坐姿鬆弛如官老爺 驚人背景曝光

雙雙受傷！北市內湖民宅少女墜樓 保全疑伸手接人送醫救治

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平打貪越反越腐 去年大陸涉貪遭訴人數大增近4成

中央社／ 台北20日電
中共總書記習近平掌權以來強力打擊貪腐，但美媒批評「年年反貪，涉貪人數卻每年增加」，去年因貪汙受賄而被起訴的人數年增近4成。示意圖／ingimage
中共總書記習近平掌權以來強力打擊貪腐，但美媒批評「年年反貪，涉貪人數卻每年增加」，去年因貪汙受賄而被起訴的人數年增近4成。示意圖／ingimage

中共總書記習近平掌權以來強力打擊貪腐，但美媒批評「年年反貪，涉貪人數卻每年增加」，去年因貪污受賄而被起訴的人數年增近4成，專家直言「越反越腐」的根本原因在於制度。

據官媒人民網，中國最高人民檢察院前天（18日）通報了去年全國檢察機關的工作成果，共2.2萬餘人因涉及貪污、賄賂犯罪遭檢察機關起訴，年增36.8%。

其中醫療、教育、就業等民生領域有3000多人涉及職務犯罪被起訴，年增1.6倍；另有4萬多人因擾亂市場秩序犯罪遭起訴，年增21%。

中國最高人民檢察院職務犯罪檢察廳廳長張曉津表示，檢察機關已針對官商勾連、「親」「清」不分等嚴重破壞政治生態和市場秩序的行為加強打擊。

張曉津說，「有的腐敗官員肆意插手工程項目，擾亂正常市場秩序；有的借手中審批權斂財，影響企業正常經營發展；還有的甘於被圍獵，為少數不法商人謀取不正當利益，破壞公平競爭環境。檢察機關依法嚴懲『親』『清』不分、以權謀私、搞利益輸送的腐敗官員」。

張曉津強調，中國檢察機關會堅定不移懲治腐敗，著力營造風清氣正和公平公正的市場環境。

對於中國官方「年年反貪，涉貪人數卻每年增加」的現象，美國自由亞洲電台引述澳洲雪梨科技大學教授馮崇義指出，中國最高人民檢察院的說法是在迴避重點，沒有解釋造成多年來越反越腐的根本原因在於制度問題。

馮崇義說，官方的說法是欺騙性話語，腐敗是中共極權統治的制度性、結構性問題。

他指出，中國當前是半市場經濟，權力不受限制，官員勢必利用這個權力在市場上變現，使貪污的數額更大。

另一位中國問題專家鄧聿文稍早前在美國之音撰文分析，「中共腐敗是一種內生於制度的腐敗，必須從政治體制上去根治」，但當局當前雖也力圖建立一些遏制腐敗高發的制度，但在控權這個最根本問題上無所作為，甚至進一步強化權力對社會的支配；加上不允許引入外部監督力量，使得中共黨內反腐看似刀刃向內，卻傷筋而不動骨、刮骨而不療毒。

中共 權力 習近平 貪污

延伸閱讀

林岱樺涉貪綠營市長初選恐剩4搶1？ 潘孟安成變數

涉貪紐約市長疑挺川交換撤案 4副市長集體請辭…市議會議長籲下台

台中警罰單涉貪今開庭…巡佐認罪拚緩刑 同事丟工作喊冤

涉貪紐約市長亞當斯靠攏川普 4副市長集體請辭

相關新聞

習近平打貪越反越腐 去年大陸涉貪遭訴人數大增近4成

中共總書記習近平掌權以來強力打擊貪腐，但美媒批評「年年反貪，涉貪人數卻每年增加」，去年因貪污受賄而被起訴的人數年增近4成...

拿教育開刀第一步？我禁3所大陸院校學歷與交流 陸委會這樣說

教育部20日宣告禁止大陸暨南大學、華僑大學、北京華文學院的學歷，以及禁止我方院校與3校交流、協助招生，對此陸委會下午表示...

阿里上季淨利大增3.3倍 超預期

阿里巴巴集團20日在美股盤前公布截至2024年12月底止季度業績。其中，上季營收人民幣2,801.54億元（383.81...

4艘中國海警船再擾金門水域 海巡布署驅離

海巡署金馬澎分署第12巡防區今下午偵獲4艘中國大陸海警船現蹤金門南方海域，隨即調派線上巡防艇趕往監控應對，陸方海警船約2...

業者喊話政府恢復兩岸團客旅遊 陸委會：稍安勿躁

旅行公會全聯會榮譽理事長姚大光日前發表公開信指出，陸委會在今年1月13日會見全聯會理事長與前理事長時說「沒有禁團令」，他...

香港因暴動和國安法 在囚人士減少

香港懲教署今天說，去年香港在囚人士、日均收容率均上升，但涉反送中暴動及違反香港國安法等收納入院所人士、在囚人士均已下降。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。