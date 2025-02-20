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4艘中國海警船再擾金門水域 海巡布署驅離

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
4艘中國海警船今天下午自金門料羅東南及翟山南面兩處同時駛入金門限制水域，海巡署立即派出4艘巡防艇進行近迫併航，強勢驅離中國海警船。圖／金門海巡隊提供
4艘中國海警船今天下午自金門料羅東南及翟山南面兩處同時駛入金門限制水域，海巡署立即派出4艘巡防艇進行近迫併航，強勢驅離中國海警船。圖／金門海巡隊提供

海巡署金馬澎分署第12巡防區今下午偵獲4艘中國大陸海警船現蹤金門南方海域，隨即調派線上巡防艇趕往監控應對，陸方海警船約2小時後航出金門限制水域。

金門海巡隊表示，今天下午2時50分，中國海警「14515」、「14605」、「14608」及「14602」4船自金門料羅東南及翟山南面同時駛入金門限制水域，採取2艘一組的編隊航行。

海巡署派出4艘巡防艇近迫併航驅離，並透過無線電廣播警告對方立即離開，海警船傍晚5時駛離限制水域。

海巡署指出，這是中國海警繼2月14日後，本周內第二度進入金門限制水域，今年累計已達59次，面對中國海警持續性破壞金門水域安全秩序，海巡本於對中華民國主權及法律確信，也將持續以「不畏懼、不退讓、不迴避態度」，積極正面應對中國的挑戰與威脅，以維護我國海域治安，確保國家安全。

中國海警「14515」、「14605」、「14608」及「14602」等4艘船今天下午自金門料羅東南及翟山南面兩處同時駛入金門限制水域，並採取2艘一組的編隊航行。海巡署立即派出4艘巡防艇強勢驅離。圖／金門海巡隊提供
中國海警「14515」、「14605」、「14608」及「14602」等4艘船今天下午自金門料羅東南及翟山南面兩處同時駛入金門限制水域，並採取2艘一組的編隊航行。海巡署立即派出4艘巡防艇強勢驅離。圖／金門海巡隊提供

中國海警船 海巡署 金門

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