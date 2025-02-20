4艘中國海警船再擾金門水域 海巡布署驅離
海巡署金馬澎分署第12巡防區今下午偵獲4艘中國大陸海警船現蹤金門南方海域，隨即調派線上巡防艇趕往監控應對，陸方海警船約2小時後航出金門限制水域。
金門海巡隊表示，今天下午2時50分，中國海警「14515」、「14605」、「14608」及「14602」4船自金門料羅東南及翟山南面同時駛入金門限制水域，採取2艘一組的編隊航行。
海巡署派出4艘巡防艇近迫併航驅離，並透過無線電廣播警告對方立即離開，海警船傍晚5時駛離限制水域。
海巡署指出，這是中國海警繼2月14日後，本周內第二度進入金門限制水域，今年累計已達59次，面對中國海警持續性破壞金門水域安全秩序，海巡本於對中華民國主權及法律確信，也將持續以「不畏懼、不退讓、不迴避態度」，積極正面應對中國的挑戰與威脅，以維護我國海域治安，確保國家安全。
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