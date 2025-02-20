4艘中國海警船再擾金門水域 海巡布署驅離

海巡署金馬澎分署第12巡防區今下午偵獲4艘中國大陸海警船現蹤金門南方海域，隨即調派線上巡防艇趕往監控應對，陸方海警船約2小時後航出金門限制水域。

金門海巡隊表示，今天下午2時50分，中國海警「14515」、「14605」、「14608」及「14602」4船自金門料羅東南及翟山南面同時駛入金門限制水域，採取2艘一組的編隊航行。

海巡署派出4艘巡防艇近迫併航驅離，並透過無線電廣播警告對方立即離開，海警船傍晚5時駛離限制水域。