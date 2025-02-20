業者喊話政府恢復兩岸團客旅遊 陸委會：稍安勿躁

旅行公會全聯會榮譽理事長姚大光日前發表公開信指出，陸委會在今年1月13日會見全聯會理事長與前理事長時說「沒有禁團令」，他喊話「恭請恢復兩岸團體旅遊」，不要再用「觀光小兩會先協商」來卡關，陸委會對此於20日回應指出，目前政策沒有改變，「好的開始就是要先討論」，希望大家能夠「稍安勿躁」。

陸委會20日下午舉行記者會，本報記者就姚大光的公開信向發言人兼副主委梁文傑提問，政府對禁團令目前的政策究竟為何？梁文傑指出，很理解旅行業者、特別是專注於在做兩岸這一塊者，會有一些迫切感，「我只能夠說我們目前的政策並沒有改變」，希望有一個好的開始是最重要的，兩邊的觀光「好的開始就是要先討論」，未來兩岸旅遊才不會說斷就斷、或者一條龍、低價團被把持這些亂象，「希望大家能夠稍安勿躁，讓未來兩岸觀光有好的開始」。

隨後面對其他媒體詢問，梁文傑指出，小兩會上一次的正式溝通協商是在民國105年，也就是2016年，之後一般性的事務也都會進行聯繫，譬如說派駐人員的當地有異動、出現緊急事故、旅展交流和參訪活動都有。他並指，上一次由台旅會向陸方海旅會表達希望溝通的意願，目前陸方還沒有回應，「我們還是希望他們能夠接受回應」，至於海旅會在台北的代表「我們當然有跟他告知，但是他也沒有獲得正式授權回復」。

至於為何去年我方短暫開放團客赴陸時，沒有經過小兩會溝通，梁文傑則指，為什麼會有這種差異，比較顯然的理由，就是「我們認為有些事情要談，他們並不認為有什麼特別的事情要談，所以他們沒有提出這樣的要求」。他強調我方政府「預見到恢復一定會有一些問題，所以我們希望先溝通好這些問題才能開放，如果對方認為說台灣客去那邊沒有什麼問題不需要溝通，所以他們也沒有要求」。

他強調，政府的立場還是希望「大家先談一談」，要談的東西裡面「跟政治無關，純粹就是旅遊」。對陸方認為可以先開放再溝通，梁文傑說，這其實也表現出他們也是有一定的靈活性的，但是因為我方「預見」到開放以後一定會出現的問題，想要先把這些問題做妥適的討論，「我覺得兩邊的差距並不大，只是一念之間」。