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香港因暴動和國安法 在囚人士減少

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
香港懲教署署長黃國興（左四）20日主持周年記者會，回顧懲教署二○二四年的懲教工作。中通社
香港懲教署署長黃國興（左四）20日主持周年記者會，回顧懲教署二○二四年的懲教工作。中通社

香港懲教署今天說，去年香港在囚人士、日均收容率均上升，但涉反送中暴動及違反香港國安法收納入院所人士、在囚人士均已下降。

香港懲教署轄下有收押所、監獄和懲教所等，職能類似轄屬監獄、看守所的台灣法務部矯正署。這個機構按例舉行周年記者會，回顧過去一年工作，公佈在押人士的數字等。

懲教署署長黃國興主持的記者會上，公佈數據說，香港去年收納入懲教院所的在囚人士，有18400多人次，較前年上升7%；懲教院所平均每日在囚人口亦由前年的8400多人，上升至去年的9500多人，平均每日收容率由75%上升至85%，即日均收容率上升10%；還押人口去年平均每日達3650人，是二零零零年以來新高。為應對持續上升的還押人口，懲教署已調撥個別懲教院所的部份收容額，用作收納還押人士，已緩解收押所過度擠迫的情況。

懲教署數據中提到，去年涉及暴動、非法集結，以及違反國安法和維護國家安全條例而收納入院所人士，有 410人次，較前年下降57%；截至去年底，涉及有關罪行的在囚人士有591人，年下降約二成。

對已解散的「學生動源」前召集人鍾翰林，刑滿出獄接受監管令期間赴英國尋求政治庇護，懲教署黃國興說，與港府律政司商討後，發現現行法例有足夠權力施加新的監管條件，去年起實施新的離港安排，所有受監管者必須獲批才可離港。

國安法 收納 香港

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