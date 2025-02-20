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庫克群島甫和大陸簽署多項協議 紐西蘭外長也將訪陸

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
庫克群島總理布朗（Mark Brown）日前表示，有關中國大陸與庫克群島簽署的全面戰略夥伴協議，「細節很快將公布在網路上，大家可以自行檢視」。路透
庫克群島總理布朗（Mark Brown）日前表示，有關中國大陸與庫克群島簽署的全面戰略夥伴協議，「細節很快將公布在網路上，大家可以自行檢視」。路透

隨著庫克群島（Cook Islands）與大陸關係日益密切，大陸外交部發言人郭嘉昆20日在例行記者會上宣布，應大陸外交部長王毅邀請，紐西蘭副總理兼外長皮特斯（Winston Peters）將於2月25日至27日訪陸。

南太平洋島國庫克群島與紐西蘭之間保持自由聯合關係（free association）庫克群島可採取獨立的外交政策，但兩國必須就安全、國防和外交政策問題進行磋商。

庫克群島的總理布朗（Mark Brown）近日訪問大陸，和大陸國務院總理李強簽署協議，兩國將加強合作多個領域，包括教育、經濟、基礎設施、漁業、災害管理及深海採礦等。

美國之音報導，布朗此次前往大陸訪問一事，引發紐西蘭政府數次批評，認為布朗政府應在這些議題上對紐西蘭保持透明。庫克群島議會議員、反對黨民主黨領袖布朗（Tina Browne）也指出，布朗的做法引起紐西蘭政府的合理擔憂，這可能會對紐西蘭與庫克群島的關係產生持久影響。

中央社報導，皮特斯19日在紐西蘭發表演說時表示，布朗與北京的不透明交易，是對庫克群島與紐西蘭憲法關係的最新考驗。他表示「目前政府間的關係上面臨著挑戰，我們將重新調整政府間的關係。」

外交部 紐西蘭 關係

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