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陸三大學遭封殺 讀暨大與華大的台生都憂未來發展受限

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
公開資訊顯示，廣州暨南大學是一所校本部位於廣東省廣州市的大陸公立大學，現為直屬中共中央統戰部管理的中央部屬高校。（本報資料照片）
公開資訊顯示，廣州暨南大學是一所校本部位於廣東省廣州市的大陸公立大學，現為直屬中共中央統戰部管理的中央部屬高校。（本報資料照片）

由於國安情資指出，大陸華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院三校受統戰部管轄，遭教育部封殺，曾就讀上述學校的台生受訪憂心，未來發展不論是求職、進修都會受到影響，例如他正規劃在台考取MBA（企業管理碩士）；大陸學者則說，綠營限縮兩岸交流，可能致敵意螺旋上升，最後壓力還是在台灣身上。

吳同學曾在福建就讀華僑大學，目前已畢業在台工作。他自述，家中有親戚在大陸發展，看中大陸於外貿進出口上有更多機會，為拓展視野，選擇赴陸讀書。

吳同學說，當時對就讀哪所陸校沒有太多徵詢，因華僑大學、暨南大學兩校有比較多的台灣學生、港澳生就讀，感覺比較熟悉，所以他以學測成績申請，到華僑大學國際學院攻讀國際商務。

對於外界的「統戰」質疑，吳同學也坦言，就學時「多多少少有感受到一點」，例如針對港澳台學生的諸多獎學金，和寒暑假免費赴其他省市交流的名額，及學校不時舉辦以兩岸交流為主題的講座等。尤其在2020年台灣總統大選時，學校為鼓勵返台投票，還統一匯款給每人人民幣六千元，雖未明確交代用意，「意思很明顯」。

因此，面對教育部擬修正學歷採認辦法，吳同學說，由於華僑大學先前已不在教育部認可的大陸學校名單內，所以大家在學時，「或多或少都有心理準備」，例如回台求職時可能被詢問、關切等，但今天以後，有形和無形的影響可能會更大，例如周邊很多朋友正在討論，能不能繼續在台灣考研究所、進修。他說，自己原本也有規劃考MBA，現在可能會再考慮一下。

另一名正就讀暨南大學的林同學說，因父母在陸工作，所以就近於廣州就讀對台灣學生較友善的暨南大學，如果台灣教育部修正大陸地區學歷採認辦法，她當然擔心未來發展受限。

林同學表示，這幾年兩岸關係不好，放假回台灣時，就常常被格外關心，如果台灣真的不採認學歷，影響求職，就可能考慮放棄回台灣發展，而是留在大陸，或到其他國家。

面對民進黨持續出招防堵大陸「統戰」，規管兩岸交流，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣表示，兩岸交流是一個「互動的過程」，若綠營單方面操作，陸方能採取的措施也有限，但這可能會導致民間敵意螺旋上升，最後壓力還是在台灣身上。

李振廣舉例，疫情期間，人員交流卡住了，兩岸透過「言語對罵」來交流，一旦激化到一定程度，就有上升致「武力衝突」的風險，這是兩岸都不願意看到的。他認為，現在的情況是，「民進黨可能正往這個方向推」，因此，大陸為了反獨促統，「硬的手段只會更硬」。

國安 教育部 暨南大學 求職 統戰

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