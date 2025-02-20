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孫明德時間／關稅只是表象 解讀川普行政命令真正目標

分析：美國不會削弱對中國意識形態攻擊

中央社／ 香港20日電

據報導，美國總統川普上台後，切斷了對美國國家民主基金會（NED）的撥款，此舉「頗受中國歡迎」，但有分析指出，川普團隊不會削弱對中國的意識形態攻擊。

星島日報今天刊文指出，NED的資金來自美國政府撥款，2023年獲撥款達3.15億美元，但川普執政之後，奉行美國至上，馬斯克執掌的政府效率部切斷了NED的援助資金，令多個「反華組織」面臨癱瘓。

文章轉述紐約時報的報導，獲NED資助的「世界維吾爾代表大會」、「中國數位時代」、「中國勞工觀察組織」已經收到通知，對它們的撥款無限期暫停。

文章表示，長期以來，北京方面一直對NED強烈不滿，去年8月曾發表「美國國家民主基金會的所作所為及真實面目」報告，指責NED「在全球惡行劣跡罄竹難書」，並列舉其在台灣、香港、新疆和西藏煽動抗議活動。

據轉述，紐約時報形容馬斯克削減NED資金，「中國或成最大贏家」；北京環球時報前總編輯胡錫進對此也表示歡迎。

但文章引述胡錫進指出，長遠看，川普團隊不會削弱對中國的意識形態攻擊，給NED「斷糧」的主要動機大概與中國方向沒多大關係。

文章預測，華盛頓接下來4年如何與中國打交道，目前下斷言為時太早。

川普 紐約時報 美國

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