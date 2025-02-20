中國專家21日將首次獨立採集福島核電廠儲槽中未稀釋前的核汙染水

據日本共同社，國際原子能總署（IAEA）19日開始實施檢驗東京電力福島第一核電廠處理水排海的追加監測。作為參加國的中國21日將首次從核電廠廠區內的儲槽中，直接採集稀釋前的處理水（陸稱核汙染水）樣本。中國政府一直強烈希望取樣，在IAEA主導的框架下，面向恢復日本水產品進口的日中兩國政府共識事項將部分實現。

報導稱，福島一核處理水2023年8月啟動排海後，中方表示反對，並要求對海水和儲槽中的處理水等進行「獨立取樣」。日方以事關主權為由表示為難，同時也摸索透過國際機構主導的形式實現。日中兩國去年9月達成共識，中方在IAEA框架下參與取樣，逐步放寬對進口的限制。

基於共識，中方去年10月首次採集海水樣本。本月20日也計劃對水產品取樣。不過，共識事項中的即將排放的已稀釋處理水取樣，此次不會實施。

據日本外務省等透露，IAEA的追加監測於19～21日實施。除了IAEA的專家，中國、韓國、瑞士和法國分析機構也參加。IAEA署長葛羅西19日也參加，在福島一核近海採集海水樣本，確認放射性物質氚的濃度低於標準。

葛羅西透露與中國的專家一起採集了海水樣本，並表示「這是建立信賴信任的重要一步」。

報導稱，20日將選取福島縣內卸貨上岸的水產品，由參加國與日本的分析機構測定放射性物質的濃度，並比較結果。 21日將在核電廠廠區內，從裝有未大量海水稀釋的處理水的儲槽中取樣。處理水稀釋後，經由豎井排放入海。中方也要求在豎井等處取樣。