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習近平座談後 中國金監總局：提高民企融資滿足度

中央社／ 台北19日電
大陸國家主席習近平出席民營企業座談會後，外界解讀，此舉象徵北京當局對科技行業整頓的結束。（央視）
大陸國家主席習近平出席民營企業座談會後，外界解讀，此舉象徵北京當局對科技行業整頓的結束。（央視）

中國民企向銀行申貸困難存在已久。中共總書記習近平17日召開民企座談會後，中國國家金監總局黨委18日召開會議，宣示要保持對民企穩定有效的增量信貸供給，加大民營小微企業首貸、續貸、信用貸支持力度，確實提高民企融資滿足度。

新京報報導，這場會議首先傳達學習習近平在民營企業座談會上的講話精神，研究部署貫徹落實措施。中國國家金融監督管理總局黨委書記、局長李雲澤主持會議。

會議認為，習近平在會中的講話「立意高遠、思想深邃、論述精辟、內涵豐富」，為做好支持民營企業發展的各項工作「指明了方向路徑，提供了根本遵循」。

會議指出，金監總局系統要堅持問題導向，繼續下大力氣引導督促銀行業、保險業將民營企業金融服務「做實、做深、做精」，「抓關鍵，出實招，見行動」。

會議要求，要保持對民營企業穩定有效的增量信貸供給，加大民營小微企業的首貸、續貸、信用貸支持力度。為重點民間投資項目搭建銀企（銀行與企業）精準對接平台，充分發揮「支持小微企業融資協調工作機制」作用，落實好「無還本續貸」政策，加強科技賦能普惠金融，「確實提高民營企業融資滿足度」。

會議提出，要用好「白名單」機制，打好房地產各項融資工具的「組合拳」，滿足包括民營房企在內的各類房地產企業不同環節、不同階段的合理融資需求。

會議強調，要豐富保險產品體系，穩步推進金融資產投資公司股權投資試點工作，加強和完善對民營企業的綜合金融服務。在金融業市場准入方面「一視同仁、公平對待」各類所有制企業。

微企業 習近平

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